Złapany na gorącym uczynku. Miejscy strażnicy złapali mężczyznę podrzucającego śmieci w centrum Leszna Dariusz Staniszewski

Kamery monitoringu straży miejskiej zarejestrowały we wtorek - 7 listopada 2023 roku, mężczyznę, która podrzucił worek ze śmieciami na alei Słowackiego. Mężczyzna zapakowane odpady przywiozła do centrum Leszna na rowerze. To nie jest odosobniony przypadek podrzucania śmieci w Lesznie.