Zniknął mural na budynku w centrum Leszna. Będzie tu coś zupełnie innego - zapowiadają urzędnicy

Remont, który powoli się kończy, polegał na kompleksowej termomodernizacji bursy. Oznaczało to między innymi docieplenia elewacji. Znikął więc oryginalny mural od strony ulicy Kurpińskiego, który opowiadał historię kościoła pod wezwaniem Świętego Szczepana. Świątynia miała powstać w Lesznie, lecz został wysadzona w powietrze przez hitlerowców w czasie II Wojny Światowej.

Zapowiedzi właśnie się sprawdzają. Przy szczytowej ścianie, która była pokryta muralem właśnie przygotowana została specjalna kratownica, która będzie podtrzymywać pnącą roślinność. Pełne efekty tych prac będzie widać zapewne dopiero na wiosnę, gdy rozwijanie się roślinność.

Zniknął mural, będą pnącza na budynku w centrum Leszna Michał Wiśniewski

Modernizacja bursy, która wciąż trwa, wymusiła konieczność wyprowadzki nie tylko uczmiów, ale też miejskich instytucji takich jak Biuro Strefy Płatnego Parkowania, które przeniosło się czasowo do Stacji Biznes na Słowiańskiej. Przeprowadziły się też inne komórki miejskie, które działały w tym budynku takie jak się Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych, który przeniesiono czasowo do obiektu dawnej pływalni Akwawit. Wydział inwestycji czasowo mieści się w budynku przy Jana Pawła II 21. Mniejsze jednostki miejskie przeniosły się się do akademika ANS w Lesznie.