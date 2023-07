Budowa ważnej ścieżki rowerowej od Leszna do Lasocic wzdłuż krajowej drogi numer 12 jest zagrożona. Inwestycja miała ruszyć po wakacjach

Między Lesznem a Lasocicami brakuje zaledwie 1,5 kilometra ścieżki, by bezpiecznie skomunikować Leszno z Lasocicami.

Trudno nazwać porządkiem to co dzieje się wokół tej inwestycji. Temat ciągnie się latami, mieszkańcy już wielokrotnie wyrazili swoje zdanie, jak bardzo ta ścieżka jest potrzebna. Gdyby komuś zależało, ta ścieżka powstałaby już dawno. Szczególnie powinno zależeć gospodarzowi tego miejsca - wójtowi gminy Święciechowa, który powinien czuć się zobowiązany do dopilnowania i lobbowania w GDDKiA by inwestycja została zrealizowana - uważa Mikołaj Kostaniak, jeden z inicjatorów zbiórki podpisów pod petycją w sprawie budowy ścieżki.