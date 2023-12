Coś się zmieni wokół zbiornika w Zaborowie? Miały być narty wodne, ale plany odchudzono. Ogłoszono przetarg

Żwirownia w Zaborowie - piękna koncepcja, ale tylko na papierze

Gdy miasto w 2018 roku ogłaszało konkurs na koncepcję zagospodarowania żwirowni, skierowało ofertę na cały kraj. Wygrała pracownia z Poznania. Poparta wizualizacjami koncepcja przedstawiała Zaborowo jako akwen rekreacyjny z pełnym dostępem do wody. Narty wodne, wieża do skoków, kąpielisko - to tylko część atrakcji. Miasto wypłaciło za tę wizję 25 tysięcy złotych.

Tak miał, zdaniem autorów koncepcji, wyglądać teren wokół zbiornika w Zaborowie

Tak teren wokół zbiornika wygląda ponad 3 lata od konkursu, pod koniec 2022 roku

Uczestnicy konkursu na koncepcję zagospodarowania leszczyńskiej żwirowni zjechali do Leszna by wziąć udział w spotkaniu studyjnym i na miejscu obejrzeć miejsce, które mają zmienić. Nikt na tym etapie…

Czy żwirownia w Zaborowie kiedykolwiek będzie mogła być kąpieliskiem?

Nie poddano wówczas żadnej analizie tego, czy to dawne wyrobisko żwirowe bez odpływów (i filtracji wody) w ogóle nadaje się do użytkowania przez pływaków. Od lat wiadomo, że dno zbiornika jest urwiste, a akwen niebezpieczny. Dochodziło tam do utonięć. Od lat obowiązuje tam całkowity zakaz kąpieli. Wizja pracowni z Poznania nie mówiła nic o aspekcie bezpieczeństwa samego zbiornika. Prezentowała się za to efektownie na planszach z wizualizacjami.