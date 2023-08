Czy radni dołożą do remontu pływalni Akwawit? Będzie to najdroższa w historii inwestycja samorządu Leszna

Dwie oferty na remont pływalni Akwawit w Lesznie

O potrzebie remontu pływalni Akwawit w Lesznie mówi się od kliku lat. Aby roboty mogły rozpocząć się, to samorząd Leszna musiał przejąć nieczynny basen. W 2023 rozpisano przetarg na modernizację i właśnie magistrat ogłosił, że wpłynęły DWIE OFERTY . Jedna na prawie 88 000 000 złotych, a druga na niespełna 74 000 000.

Prezydent Leszna Łukasz Borowiak poinformował, że będzie rekomendował radnym miejskim, aby dołożyli pieniędzy do modernizacji basenu. Zwłaszcza, że kondycja finansowa miasta jest dobra i do miejskiej kasy z podatku PIT wpłynie więcej pieniędzy niż się spodziewano. Dotychczas na modernizację pływalni samorząd Leszna ma zagwarantowane 26 000 000 złotych pochodzących z Polskiego Ładu.

Jeśli dojdzie do modernizacji pływalni, to remont potrwa 3 lat w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Brakująca kwota ma być dodana do ostatniej płatności w 2027 roku.

Staniszewski Dariusz