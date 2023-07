Decyzja o budowie ścieżki rowerowej Leszno - Lasocice odłożona w czasie. GDDKiA tłumaczy dlaczego wstrzymano inwestycję

Ścieżka rowerowa z Leszna do Lasocic

Z Leszna do Lasocic biegnie DK12. Droga na której jest spory ruch nie ma pasa ruchu dla rowerów i właśnie w tej sprawie mieszkańcy Przybyszewa, Długich Starych i Lasocic napisali petycję do ministra infrastruktury, pod którą zebrano ponad 1800 podpisów.

Michał Wiśniewski

Dokumentacja inwestycji miała powstać do lipca 2023, a budowa miała ruszyć we wrześniu. Przetargu jednak nie ogłoszono. Dlaczego? Zapytaliśmy o to, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.