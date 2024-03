Co z zapowiadanym remontem ulicy Wolińskiej w Lesznie? Kierowcy szykowali się na korki, ale na razie cisza

W pierwszych etapach prowadzonych robót ulica Wolińska nie zostanie zamknięta dla ruchu, a jedynie na odcinku prowadzonych robót jezdnia zostanie zawężona do szerokości minimum. 5,5 metra, przy jednoczesnym ograniczeniu prędkości do 30 kilometrów na godzinę – zapowiadał Urzędu Miasta w Lesznie.

Ani w poniedziałek, ani we wtorek do 13.00 żadne prace nie ruszyły. Kierowcy są nieco zdezorientowani, bo Wolińska to ważna ulica i prace na niej, będą z pewnością oznaczały utrudnienia. Wolińska to nie tylko wylotówka z miasta w stronę Święciechowy i Włoszakowic,czy Przemętu, ale też ważna droga dojazdowa dla mieszkańców Zatorza.