Kampania wyborcza nabiera rozpędu. Donald Tusk na trzy tygodnie przed wyborami przyjechał do Leszna Dariusz Staniszewski

„Tuskobus" zajechał w środę do Leszna. Wizytę rozpoczęło spotkanie w firmie Remigiusza Leciejewskiego, a później było spotkanie z sympatykami Koalicji Obywatelskiej i młodzieżą. Dariusz staniszewski Zobacz galerię (22 zdjęcia)

„Tuskobus" z liderem opozycji parlamentarnej dojechał do Leszna. W spotkaniu z Donaldem Tuskiem wzięło udział kilkaset osób z Leszna i regionu, i chociaż wśród nich nie było Jarosława Kaczyńskiego, to właśnie o nim najwięcej mówił były premier. Lider Koalicji Obywatelskiej przyjechał do Leszna na zaproszenie posła Grzegorza Rusieckiego.