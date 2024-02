Kupimy twój las. Nadleśnictwo Karczma Borowa poszerza się o nowe lasy

Nadleśnictwo Karczma Borowa kupi las

Zanim dojdzie do transakcji nadleśnictwo zleca wycenę nieruchomości rzeczoznawcy. Kwota nie może być wyższa niż wartość wynikająca z wyceny. Po uzgodnieniu ceny następuje finalizacja transakcji u notariusza - mówi Andrzej Szeremeta, nadleśniczy Nadleśnictwa Karczma Borowa.

Co roku nadleśnictwo kupuje po kilka hektarów lasów. Zachęcamy właścicieli gruntów, na których rośnie las lub można go posadzić, aby zgłosili się ofertą sprzedaży. Jest jeden warunek, że las jest położony na terenie, który obejmuje nadleśnictwo Karczma Borowa - dodaje nadleśniczy.

Andrzej Szeremeta podkreśla, że sto lat działalności Lasów Państwowych to nie tylko duma, ale przede wszystkim zobowiązanie. Leśnicy są strażnikami polskiej natury, i dbają o to, aby kolejne pokolenia mogły z niej korzystać. „Las to prawdziwy skarb" mówi nadleśniczy.