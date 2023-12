Miał być park na osiedlu Rejtana w Lesznie przygotowany przez mieszkanców, ale chętnych nie ma

W czerwcu 2023 roku na spotkaniu z mieszkańcami osiedla prezydent Leszna przedstawił nową koncepcję na teren lasu.

Oddajemy decyzję mieszkańcom. Chcieliście tego lasu, by on pozostał, więc teraz piłeczka jest po waszej stronie. Jeśli chcecie by, ta przestrzeń została to jako prezydent dam wam szansę, byście mogli to dobrze zagospodarować. Może znajdą się liderzy na osiedlu , którzy się tym zajmą – zapewniał prezydent Łukasz Borowiak.