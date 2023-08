Od 32 lat dbają o porządek w Lesznie. Pracują przez całą dobę, a praca nie jest łatwa. Dzień Straży Miejskiej 2023

Dzień Straży Miejskiej 2023

Praca straży miejskiej nie należy do łatwych i przyjemnych. Strażnicy pracują przez całą dobę czuwając nad porządkiem w Lesznie. Często funkcjonariusze i funkcjonariuszki są na pierwszej linii frontu. Kiedy mieszkańcy mają jakiś problem lub gdy dzieje się coś złego w ich najbliższym sąsiedztwie, to sięgają po telefon i wykręcają numer właśnie do straży miejskiej.

Nasza praca nie należy do łatwych i spokojnych - mówi komendant Straży Miejskiej w Lesznie Dominik Sadowski. - Wśród rzeczy nieprzyjemnych, do których zostaliśmy powołani jest wystawianie manatów.

Straż Miejską w Lesznie powołano w 1991 roku. Od tego czasu wiele zmieniło się. Strażnicy dysponują nowoczesnym sprzętem, który pomaga w pracy i podczas interwencji.