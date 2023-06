Ojcowie pomagają dzieciom prowadzić biznesy. Dzień Ojca 2023 w Lesznie

Fachu uczyli się u legendarnego zegarmistrza w Lesznie

Podczas podróży pociąg zatrzymał się w Lesznie. Fonfara, gdy tylko wyszedł na peron zakochał się w Lesznie. Miasto leżące po drodze do Szczecina, tak mu się spodobało, że przerwał swoją podróż i w nim zamieszkał.

Zakład zegarmistrzowski przy ulicy Wolności w Lesznie założył Wacław Fonfara. Legendarny zegarmistrz z Leszna podczas 2 wojny światowej mieszkał w Warszawie. Po przegranym powstaniu warszawskim i zrównaniu przez nazistów stolicy z ziemią, zaplanował podróż do Szczecina. Wcześniej zamieszkał tam jego brat.

W 1970 roku do zakładu zegarmistrzowskiego dołączył Andrzej Woziński. Rozpoczął naukę zawodu, i jak sam przyznaje, nie spodziewał się, że z niedużym warsztatem przy ulicy Wolności zwiąże się na całe 50 lat. Po wielu latach pracy przyszedł czas na zasłużoną emeryturę. Pan Andrzej zakład przy ulicy Wolności przekazał synowi - Łukaszowi. Syn jest anglistą, który po studiach przez 6 lat pracował w Irlandii. Gdy wrócił do Polski, to zajął się grawerowaniem oraz nauką trudnego fachu, którym jest naprawa zegarków. Cenną wiedzę o precyzyjnych mechanizmach przekazał mu ojciec.