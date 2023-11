Okolice ulicy Towarowej nie są wizytówką miasta. Opuszczone przez kolejarzy tereny w centrum Leszna

Dziurawa jak ser ulica Towarowa

Od kilku lat ulica Towarowa z dworcem kolejowym połączona jest tunelem. Skrót, który znacznie skrócił drogę w kierunku centrum Leszna prowadzi przez tereny kolejowe, na których od wielu lat nic się nie dzieje.

Dariusz Staniszewski

O fatalnym stanie nawierzchni ulicy Towarowej w Lesznie informowaliśmy wielokrotnie, niektóre z publikacji Leszno Nasze Miasto znajdziesz TUTAJ i TUTAJ

Zwróciliśmy uwagę na bezpieczeństwo przyjezdnych do Leszna, bo ulica jest dziurawa i pozbawiona porządnego chodnika bezpiecznie prowadzącego w kierunku ulicy Słowiańskiej. Sama ulica nie należy do samorządu, a właścicielem jest PKP i to kolejarze odpowiadają za stan nawierzchni ulicy.