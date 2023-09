Prasówka 10.09.2023 z całego tygodnia w Lesznie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przez całą sobotę - 9 września 2023 roku wokół żwirowni w Lesznie ma miejsce MONO Energy TorTura 2023. Bieg z przeszkodami cieszy się ogromną popularnością. Do zawodów zgłosiło się ponad 1 400 zawodników i zawodniczek. Biegacze rywalizują w 3 kategoriach. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.

Oddalony od Leszna o blisko 10 km dworek w Jeziorkach został wystawiony na sprzedaż. Właściciel za 13 hektarową nieruchomość chce 2 200 000 euro, a w przeliczeniu na złotówki będzie to ponad 10 000 000 złotych.

Bezpartyjni Samorządowcy będą 6 komitetem wyborczym w okręgu kalisko-leszczyńskim. Na liście wyborczej są ważni urzędnicy z Leszna. Jeszcze nie wiadomo, jak pogodzą kierowanie urzędami z kampania wyborczą, która zakończy się dopiero w połowie października. Reprezentację do parlamentu wybierzemy w niedzielę - 15 października 2023 roku.

Szykuje się bogaty w imprezy weekend 9-10 września w Lesznie i regionie leszczyńskim. Okazję do sportowych zmagań znajdą biegacze, a amatorzy rekreacyjnej jazdy rowerem będą mogli wyruszyć w trasę 12 rajdu rowerowego im. Zdzisława Adamczaka z metą nad jeziorem w Górznie. W sobotę ruszy Aktywne Obywatelskie Leszno - na 9 dni zaplanowano ponad 70 wydarzeń.

We wtorek - 5 września 2023 roku w Lesznie i całej Wielkopolsce ruszyła kolejna edycja akcji „Pomachaj kierowcy”. Jest ona związana z powrotem dzieci i młodzieży do szkół i dotyczy bezpieczeństwa na drogach.

Do 15 września 2023 roku uczennice i uczniowie z powiatu leszczyńskiego mogą wnioskować o stypendium za wyniki w roku szkolnym 2022/2023. Wysokość Stypendium Starosty Leszczyńskiego wynosi od 300 do 1 500 złotych. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo do 31 października 2023 roku.