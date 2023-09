Przegląd prasy z tygodnia 17.09.2023. Co działo się w Lesznie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Leszna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Festyn leśny cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Każdy znalazł coś dla siebie”?

Przegląd tygodnia: Leszno, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Festyn leśny cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Każdy znalazł coś dla siebie Nadleśnictwo Karczma Borowa zaprosiło w sobotnie (16.09) popołudnie na festyn rodzinny pod hasłem „Las – zielone płuca Ziemi”. Wśród atrakcji każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 📢 Przedmioty "z duszą", czyli giełda staroci na leszczyńskim rynku. Co można było kupić? Tradycyjnie w trzecią sobotę miesiąca na leszczyńskim rynku odbyła się giełda staroci. Na centralny miejski plac zjechało sporo kolekcjonerów oraz pasjonatów wiekowych przedmiotów. Pogoda dopisała. Można było nabyć różnorakie sprzęty, drobiazgi, a także książki i wiele innych ciekawostek. Co dokładnie? Możecie zobaczyć w naszej fotogalerii.

📢 Dziś w sanepidzie można było dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie otworzyła dziś (tj. 16.09) drzwi przed mieszkańcami. W ramach Aktywnego Obywatelskiego Leszna można było dowiedzieć się w sanepidzie wielu pożytecznych rzeczy.

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Leszno i powiat na weekend. Polecamy kilka spacerowych tras Choć upały mamy już raczej za sobą, a jesień zbliża się wielkimi krokami, wcale nie musi to oznaczać rezygnacji z dłuższych spacerów czy wypadów poza miasto. W Lesznie i najbliższej okolicy jest wiele miejscówek, które warto odwiedzić, nawet kilka razy. Też tak uważacie. Polecamy kilka ciekawych miejsc na popołudniowy lub weekendowy spacer. Po szczegóły zajrzyjcie do naszej fotogalerii.

📢 Filateliści w oryginalny sposób upamiętniają rocznice. Była nawet poczta helikopterowa Leszczyńskie koło Polskiego Związku Filatelistów to wyjątkowo aktywna grupa pasjonatów. Miłośnicy znaczków pocztowych upamiętniają ważne dla Leszna i regionu rocznice. W nietypowy sposób postanowili Rok Jana Jonstona i 420. rocznicę jego urodzin. 📢 Co zauważyły kamery Google'a w Lesznie? Zobacz, jak zmieniło się centrum Leszna Google Street View to narzędzie, które ułatwia życie nie tylko podróżującym. Pozwala na małą podróż w czasie. Dzięki kamerze GSV możemy chociaż na chwilę cofnąć się w czasie, i zobaczyć. jak wyglądało Leszno sprzed kilu lat. My zapraszamy na spacer po centrum miasta. Zobaczcie sami, jak zmieniło Leszno. A kto wie, może i Was zarejestrowały kamery. 📢 Dominik Wolff będzie biegł przez 24 godziny bez przerwy z Kościana do Leszna. Dla chorej Madzi 24 godziny biegu bez żadnej przerwy - w taki sposób biegacz spod Kościana, Dominik Wolff zamierza zbierać pieniądze na leczenie i rehabilitację trzyletniej Madzi ze Śmigla. Rok wcześniej Dominik Wolff przebiegł już dziesięć maratonów w tym samym celu. Bieg 24-godzinny będzie jednak pierwszym takim wyzwaniem w jego sportowej karierze i liczy na to, że wraz z nim pobiegną też inni.

📢 Robot rozwozi jedzenie w Lesznie. Kasia dostarcza, zagaduje i wabi klientów. Jej ,,brat bliźniak'' Mateusz będzie jeździł po Wschowie W jednej z leszczyńskich restauracji jedzenie do klientów rozwozi robot. Urządzenie nosi imię ,,Kasia'' i wywołuje spore zainteresowanie wśród przechodniów w czasie dostaw. Robot świetnie radzi sobie z topografią Leszna. 📢 Takiej ławki nie ma żadne inne miasto. Ławeczka Miłości stanęła w Lesznie Przy ulicy Leszczyńskich w Lesznie stanęła „ławeczka miłości”. Impreza towarzysząca temu ma miejsce podczas tygodnia Aktywnego Obywatelskiego Leszna. Ławeczka stoi „Pira Grocie” prowadzonej przez spółdzielnię socjalną „Kuba Bart”. Bo to właśnie szef spółdzielni - Krzysztof Kubiak, wpadła na pomysł ławeczki.

📢 Malują najwyższą konstrukcję Leszna. Komin MPEC ma ponad 100 metrów wysokości Rozpoczęło się malowanie komina Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. To najwyższa w Lesznie konstrukcja, którą widać z daleka. Dlatego takie zadanie zlecane jest specjalistom – wysokościowcom. Tym razem jest to firma z Leszna, która pokonała konkurentów w przetargu.

📢 Czas na zmianę w Orkiestrze Dętej Miasta Leszna. Będzie inna oprawa imprez w Lesznie Orkiestrę Dętą Miasta Leszna czekają duże zmiany. Pierwszą z nich jest nowy kapelmistrz. Kierownika zespołu Zbigniewa Śliwę zastąpi Marek Walenczewski. Będą też nowi muzycy Państwowej Szkoły Muzycznej i repertuar. Wszystko to, będzie można usłyszeć podczas imprez w Lesznie 📢 Piękne pocztówki Leszna. Zobacz niezwykle pocztówki Leszna Prezentujemy pocztówki Leszna sprzed wielu lat. Piszemy też o założeniu Leszna i pożarach, które doszczętnie zniszczyły miasto. A później, tylko co piąty mieszkaniec był Polakiem. Nasza historia Leszna kończy się optymistycznie czyli powrotem do Polski - 17 stycznia 1920 roku. 📢 Na co zostanie wydane 2 600 000 z Budżetu Obywatelskiego 2024? Decyzja zależy od mieszkańców Leszna Od środy - 13 września 2023 roku mieszkańcy Leszna mogą głosować na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego 2024. Do 11 edycji BO zgłoszono 24 projekty na ponad 7 000 000. Na wszystko nie starczy pieniędzy, bo do podziału są 2 600 000 złotych. Głosowanie tylko w formie elektronicznej potrwa 2 tygodnie i zakończy się 27 września 2023 roku.

📢 Brała markowy sprzęt na rodzinę i nie spłacała. Kobiecie z Góry grozi 8 lat więzienia 37- letnia mieszkanka Góry brała markowe telefony i laptopy posługując się danymi swojej rodziny, a później nie spłacała rat. We wtorek - 12 września kobieta została zatrzymana przez mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Zatrzymanej grozi 8 lat więzienia.

📢 Złapana na gorącym uczynku. Przywiozła śmieci rowerem i wyrzuciła w centrum Leszna Kamery monitoringu straży miejskiej zarejestrowały w środę - 13 września 2023 roku, kobietę, która wyrzuciła worek ze śmieciami na ulicę. Zapakowane odpady przywiozła do centrum Leszna na rowerze. Dzień wcześniej wpadł mieszkaniec Zaborowa, który śmieci podrzucił do opuszczonych budynków przy ulicy Gajowej w Zaborowie. 📢 Głosowania, interpelacje i komisje - sprawdziliśmy, jak ciężko pracują posłowie wybrani przez mieszkańców Leszna Wielkimi krokami nadchodzą wybory parlamentarne. Swój głos do urn wyborczych wrzucimy 15 października 2023 roku. Najwyższy czas, aby podsumować pracę posłów, którzy reprezentują Leszno w sejmowych ławach. Liczbę głosowań, wystąpień i komisji w których pracowali posłowie i posłanki okręgu kalisko-leszczyńskiego znajdziecie w galerii zdjęć.

📢 Tweet o którym mówi cała Polska. Prezydent Leszna oburzony, a Adam Gbiorczyk z Konfederacji wskazuje na Trapez W sieci pojawił się tweet kandydata na senatora z Leszna. Wpis, który dotyczył Holocaustu, był szeroko omawiany w ogólnopolskich mediach. Adam Gbiorczyk, polityk Konfederacji, mówi, że tweet był nadinterpretowany. Nie przekonało to prezydenta Leszna, który w mediach społecznościowych napisał, że wstydzi się za polityka z Konfederacji i „najlepiej będzie, aby zrezygnował z kandydowania do senatu." Okazało się, że to dopiero początek, bo w tle są wybory do samorządu. 📢 Jak ratować życie w rytm przeboju Bee Gees? Ratownik medyczny pokazuje, że pierwsza pomoc nie jest trudna Jak użyć defibrylatora AED i jak prawidłowo uciskać klatkę piersiową osoby, która wymaga pomocy medycznej - o tym wszystkim mówił dziś na spotkaniu w szpitalu w Lesznie ratownik medyczny leszczyńskiego SOR – Marcin Gbiorczyk. W Lesznie o okolicy w miejscach publicznych pojawia się coraz więcej defibrylatorów AED. Urządzenia te już kilkakrotnie pomogły w ratowaniu życia ludzi.

📢 Będzie „Kolacja na cztery ręce". Szykuje się sezon teatralnych premier w Teatrze Miejskim w Lesznie Premierowym spektaklem rozpocznie się nowy sezon w Teatrze Miejskim w Lesznie. Już w najbliższą niedzielę - 17 września 2023 roku, po raz pierwszy zostanie zaprezentowane przedstawienie „Posłuchaj natury matki - łatki z klatki". Nie będzie to jedyna premiera na teatralnych deskach w 2023/2024, bo w sezonie zaplanowano 6 premier. O wszystkich premierach w Teatrze Miejskim w Lesznie będziemy informowali. 📢 Wkrótce ten teren w Rawiczu zmieni się całkowicie. Nowy Poligon ma być gotowy przed końcem roku 2023 Przed końcem 2023 roku teren dawnego poligonu w Rawiczu ma całkowicie zmienić oblicze. Powstanie tam teren rekreacyjny, promenada, parkingi i pomosty nad wodą. Wcześniej konieczne jest jednak oczyszczenie zbiorników wodnych. Cały projekt to koszt ponad 22,5 miliona złotych. Dofinansowanie gwarantuje program Polski Ład.

