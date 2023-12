Slalom ulicami zamiast wiaduktem. Jak jeżdżono po Lesznie przed postawieniem wiaduktu? Dariusz Staniszewski

Nowy rozdział w przedzieraniu przez Leszno otworzył na przełomie lat 70 i 80 nowy wiadukt. Przeniósł on ruch nad torowiska i sprawił, że komunikacja z Zatorza do centrum stała się dużo prostsza. Wcześniej, aby pokonać torowiska, trzeba było stać na przejazdach kolejowych. To wszystko działo się w Lesznie, w którym niewiele było samochodów i ruch na drogach był mniejszy. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie miasto bez wiaduktu im. Grota Roweckiego.