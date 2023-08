Szkoły i przedszkola w Lesznie i powiecie szukają nauczycieli przed wrześniem 2023. Jedna piąta ofert pracy to właśnie edukacja

Te pieniądze, które oferują placówki edukacyjne, są żenujące dla ludzi po studiach i niejednokrotnie z doświadczeniem zawodowym. Nawet brutto wygląda to źle, a takie 3600 brutto oferowane w większość placówek to na rękę jakieś 2500 złotych. To dramat. Za to nie wynajmę mieszkania i nie opłacę go, a gdzie utrzymanie rodziny? - przyznaje nauczyciel z Leszna.