Szykuje się kolejna niespodzianka. Spotkanie ze znanym pisarzem w Lesznie

Król Stanisław Leszczyński jest władcą, o którym chętnie dyskutują mieszkańcy Leszna. Związany z ziemią leszczyńska król doczekał się powieści, w której autor zastanawia się „co by było gdyby?" Odpowiedź na tak postawione pytanie znajdziemy w kolejnej książce Marcina Wolskiego pt. „Wariant lotaryński".

To książka, która wyszła z Leszna i do Leszna się z powrotem się przyprowadziła. To alternatywna historia, w miejscu, gdzie alternatywnej historii być nie powinno. Mogło się wydawać, że Stanisław Leszczyński, to dwukrotny król Polski, który dwa razy został z trony spędzony, ale jako władca Lotaryngii udowodnił, że gdyby warunki mu pomogły, to byłby władca na miarę Kazimierza Wielkiego - mówił autor książki „Wariant lotaryński" Marcin Wolski. - Jak nie kochać historii alternatywnej. Jak nie puścić wodze fantazji, żeby opowiedzieć historię, nie taką jaką była, ale taką, jaką być powinna.