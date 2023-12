Tam nie będzie betonozy. Miejsca w Lesznie, w których ma być zielono. Samorząd szykuje się do Zielonego Leszna 2

Samorząd szykuje się do Zielonego Leszna 2

Aleja Słowackiego, nowe miejsca rekreacji, jak Velo Park czy ogród deszczowy przy ulicy 17 Stycznia, to niektóre z miejsc, które upiększono i zagospodarowano zielenią w Lesznie. Wszystko to działo się w ramach projektu Zielone Leszno. Już wiadomo, że akcja będzie kontynuowana, a samorząd szykuje się do Zielonego Leszna 2.

W ramach programu Zielone Leszno zrewitalizowano park na placu Kościuszki Michał Wiśniewski