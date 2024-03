Prasówka tygodniowa z 24.03.2024 w Lesznie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Leszno, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sobotę - 23 marca 2024 roku protestujący pod Lesznem rolnicy przygotowali poczęstunek dla wszystkich, którzy chcieli posłuchać o powodach protestu. Do rolników przyjechał poseł Wiesław Szczepański i prezydent Leszna, Łukasz Borowiak. „Będziemy pamiętali gaz użyty przeciwko protestującym w Warszawie" mówili rolnicy do wiceministra w resorcie spraw wewnętrznych i administracji, Wiesława Szczepańskiego. „Ja za to nie odpowiadam" odparł poseł.

Park Miejski w Pleszewie zamieni się w sobotę, 23 marca w prawdziwy Park Jurajski. Wszystko za sprawą prawdziwego dinozaura, który pojawił się na wielkanocnym wydarzeniu. Tuż przed świętami na dzieci oraz dorosłych czekało mnóstwo atrakcji oraz kiermasz lokalnego rękodzieła. Pogoda pokrzyżowała jednak plany organizatorów, ale dinozaur wynagrodził deszczową i wietrzną pogodę