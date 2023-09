Tygodniowy przegląd prasy 3.09.2023: Leszno, 27.08-2.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Leszna

Przegląd tygodnia: Leszno, 3.09.2023. 27.08 - 2.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W sobotę - 2 września 2023 roku ponad 110 żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę. Żołnierskie ślubowanie miało miejsce przed stadionem im. Alfreda Smoczyka w Lesznie. W uroczystości terytorialsom towarzyszyła najbliższa rodzina.

W sobotę, 2 września na specjalnej konferencji prasowej Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło listę kandydatów do Sejmu w okręgu 36. Jedynką jest Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej i to ona zaprezentowała sylwetki 24 osób, które wystartują w jesiennych wyborach do Sejmu oraz kandydatów na senatorów z trzech okręgów.