Wyłudzano pieniądze z kasy Leszna. Łukasz Borowiak mówi o nieprawidłowościach w żłobkach

Biorą pieniądze od samorządu Leszna, choć nie mają do tego prawa

Samorząd Leszna nie ma własnego żłobka, dlatego co roku przeznacza około 5 000 000 złotych na dotacje do prywatnych żłobków. Dotacja wynosi 656 złotych miesięcznie na dziecko, a w przypadku rodzin korzystających z Karty Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej sięga blisko 1 000 złotych miesięcznie.

Zaproponujemy ościennym gminom, aby dopłacały do dzieci, które mieszkają na ich terenie, a chodzą do żłobków w Lesznie. Wysokość takiej dotacji będziemy z każdą gminą ustalać indywidualnie - dodaje wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak.

Nie wiadomo czy sprawa pomiędzy miastem a żłobkami nie zakończy się w sądzie. Choć to placówki otrzymują dotacje na dzieci, to nie one wypełniały deklaracje o miejscu zamieszkania dzieci. Do sprawy nieprawidłowości w żłobkach jeszcze wrócimy.