Zaprosili posłów z Leszna na rowery i będzie wspólne pismo w sprawie ścieżki do Lasocic

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obiecała budowę tej ścieżki. Miała już trwać i zakończyć się we wrześniu. Do dziś nie wbito nawet łopaty i nie ma wykonawcy. Tu trzeba zadziałać z konkretnym naciskiem i dlatego zapraszamy naszych posłów, by zaangażowali się w sprawę. Dlatego zorganizowaliśmy spotkanie – mówi Remigiusz Leciejewski.