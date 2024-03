Czy obcokrajowcy są rzeczywiście zagrożeniem dla mieszkańców Leszna? Mówił o tym radny Mariusz Nowacki z Prawa i Sprawiedliwości

Radny mówi o przestępczości obcokrajowców w Lesznie

Stoję tutaj przed wami z głęboką wiarą i determinacją, aby podjąć wezwanie zbudowania bezpiecznego Leszna. W którym każdy z nas ma prawo czuć się bezpiecznie i komfortowo. Bezpieczne Leszno to nie tylko hasło wyborcze. To wizja miasta, gdzie ulice są wolne od przestępczości, a nasze domy i rodziny są chronione. Nie możemy zaakceptować, że w Lesznie rośnie liczba przestępstwa z udziałem obcokrajowców, i czujemy się zagrożeni - mówił Mariusz Nowacki podczas otwarcia kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Lesznie.

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydata na prezydenta Leszna i miejskich radnych. Drużynę do zwycięstwa ma poprowadzić radny Mariusz Nowacki. Kandydat na prezydenta w swoim przemówieniu mówił o…

Radny Mariusz Nowacki, który jest kandydatem na prezydenta Leszna, mówił że opiera się na sprawozdaniu komisji bezpieczeństwa i porządku, z którego wynika, że rośnie liczba przestępstw w Lesznie popełnianych przez obcokrajowców. Sprawdziliśmy co kryje się w raporcie z lutego 2024 roku za poprzedni rok. I czy obcokrajowcy są odpowiedzialni za rosnącą w Lesznie przestępczość?

Do połowy 2023 roku Niebieską Kartą założono czterem ukraińskim rodzinom. „Daje się tu zauważyć różnice kulturowe, sposoby komunikowania się, co może powodować zgłoszenia i interwencje. Sytuacji takich nie ujawnia się jednak dużo, bo środowisko jest hermetyczne i nie dopuszcza ludzi z zewnątrz" czytamy w sprawozdaniu z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za 2023 rok.

W dokumencie Komendant Miejski Policji w Lesznie informuje, że tylko w maju 2023 roku policja odnotowała 81 interwencji wobec obywateli Ukrainy. „w liczbie tej nie zawierają się standardowe patrole" czytamy w sprawozdaniu. W 2023 roku odnotowano 13 wykroczeń popełnionych przez obywateli Ukrainy (13 nietrzeźwych, w tym 1 kierujący niestosujący się do zakazu prowadzenia pojazdu), w ręce mundurowych trafiło 2 oszustów, 2 osoby z małą ilością narkotyków i 1 za kradzież. W ocenie komendanta policji w Lesznie Komendant liczba interwencji jest duża. Dodatkowo każde zatrzymanie bądź interwencja wymaga sprowadzenia tłumacza.

Omawiane sprawozdanie wymienia tylko obywatelki i obywateli Ukrainy przebywających w Lesznie. Nie ma tam opisanej aktywności obcokrajowców pochodzących z innych państw, a którzy mieszkają i pracują w Lesznie. Czy są to dane które powinny budzić niepokój i obawy oraz stać się lejtmotywem kampanii wyborczej?

W całym 2022 roku funkcjonariusze policji w Lesznie odnotowali około 11 000 interwencji i 30 000 wykroczeń, to o 2 000 więcej niż w roku 2021. Przybyło (o 300) interwencji skierowanych do osób pijących alkohol w miejscu niedozwolonym. W izbie zatrzymań znalazły się 1140 osoby, z czego 420 zatrzymano do wytrzeźwienia. „Co roku te wartości wzrastają" zauważono w sprawozdaniu. Wśród nich były 152 osoby osoby kierujące pojazdami na „podwójnym gazie". Dilerom narkotykowym w 2022 roku odebrano około 44 kg narkotyków.