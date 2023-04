Czy powołanie spółki Lotnisko Leszno było trafionym pomysłem? Goszczący w Lesznie poseł o przejęciu lotniska

Lotnisko w Lesznie przez wiele lat działało na bardzo skomplikowanych zasadach. Było to związane z prawami własności rozdzielonymi między samorząd i Aeroklub Polski, z którym bardzo trudno było znaleźć porozumienie. Wreszcie samorząd przejął kontrolę nad lotniskiem, a zarządzanie powierzył nowej spółce Lotnisko Leszno.

To był dobry pomysł, aby lotniskiem w Lesznie zarządzała spółka miejska. Takie same zasady dla wszystkich i uporządkowanie tego co było. Widać, że inwestorzy się garną, są ludzie, którzy chcą wynająć pomieszczenia - mówił goszczący w Lesznie poseł Maciej Lasek. - W Lesznie na lotnisku organizowane są świetne festyny i zawody lotnicze, bo to jest doświadczenie, pasja i tradycja ludzi, którzy to robią.