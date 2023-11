Jesienna podróż do zamku blisko Leszna i mroczna legenda o Białej Damie w Rydzynie

Zamek w Rydzynie - rezydencja rodów Leszczyńskich i Sułkowskich

Zamek w Rydzynie wybudowano pod koniec XVII weku dla rodu Leszczyńskich, którzy nie szczędzili czasu i pieniędzy, by ich siedziba stała się najokazalszą w Wielkopolsce. W latach 1705-1709 rezydował w rydzyńskim zamku król Polski - Stanisław Leszczyński. Po utracie władzy w królestwie, zamek sprzedał Aleksandrowi Sułkowskiemu. Nowy właściciel rozpoczął rozłożoną na wiele lat rozbudowę, a książęca rezydencja stała się szybko jednym z ważniejszych w państwie.

"Gniazdo faszyzmu" w rydzyńskim zamku

W 1945 roku zamek został splądrowany i spalony do gołych murów przez żołnierzy radzieckich, traktujących rezydencję jako „gniazdo faszyzmu”. Spalony zamek przez 25 lat czekał na nowego gospodarza. Dopiero w 1970 roku został przejęty przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Do odbudowy wnętrz posłużyła dokumentacja fotograficzna z okresu międzywojennego. Ukoronowaniem wieloletnich prac rekonstrukcyjnych i przywróceniem zamku do dawnej świetności, było nadanie dyplomu „Europa Nostra” w 1994 r.