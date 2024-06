Podano termin otwarcia remontowanej ulicy Wolińskiej w Lesznie. Mieszkańczy czekają na to od tygodni

Od kwietnia kierowcy w Lesznie zmuszeni są do omijania remontowanej Wolińskiej i choć droga wydaje się gotowa od początku czerwca to wciąż obowiązuje tam zakaz ruchu. Wielu kierowców ignoruje te znaki i jeździ po formalnie zamkniętej drodze.

Pokazy lotnicze w Lesznie ściągają do miasta kilkadziesiąt tysięcy widzów, z czego znaczna grupa to zmotoryzowani. Trudno sobie wyobrazić, by podczas ten największej frekwencyjnie imprezy w Lesznie ulica Wolińska miała ograniczenia w ruchu. Prowadzi ona do części parkingów zlokalizowanych przy lotnisku.