Prasówka 22.10.2023 z całego tygodnia w Lesznie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Wystarczyło kilka sekund, aby życie 10-letniego Stasia i jego rodziny zmieniło się w koszmar. Latem chłopiec poszedł ze swoją siostrą poszli pobawić się z innymi dziećmi. Na przejściu dla pieszych chłopca potrącił samochód. Stasiu trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami. Finansowo rodzina nie była przygotowana na wydatki związane z leczeniem, dlatego uruchomiono zbiórkę pieniędzy. Pieniądze można wpłacać do 14 listopada 2023 roku.

Trwa finał akcji Jabłuszko w Lesznie. W tym roku owoce docierają do 170 miejsc nie tylko w Lesznie i okolicach, a nawet do oddalonej o prawie 100 kilometrów Legnicy. Cały dochód ze sprzedaży owoców w szkołach, przedszkolach, urzędach i firmach pozwoli na leczenie i rehabilitację ósemki dzieci, które w tym roku wspiera stowarzyszenie Bumerang Leszczyński.

We wtorkowe popołudnie 17 października 2023 doszło do zderzenia na rondzie przy Wolińskiej w Lesznie. Mężczyzna jadący elektrycznym rowerem na przejściu pieszo - rowerowym uderzył w bok osobówki, która dojeżdżała do ronda. To kierującą kia kobietę ukarano wysokim mandatem uznając, że to ona ponowi winę w tej sytuacji.

FAMOT Pleszew z nową inwestycją! Nowoczesna Hala Montażu Komponentów powstała w zaledwie 12 miesięcy. Głównym wykonawcą była pleszewska firma Instal Chemik. We wtorek, 17 października w siedzibie FAMOT Pleszew dokonano jej uroczystego otwarcia. Zrealizowana inwestycja jest dowodem na zwiększenie potencjału grupy DMG MORI i FAMOT Pleszew