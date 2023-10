Prasówka tygodniowa z 8.10.2023 w Lesznie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Wiele wskazuje na to, że zabytkowa ale zrujnowana kamienica przy ulicy Królowej Jadwigi zmieni się nie do poznania. Nomen omen wizualizację kamienicy po gruntownym remoncie przygotowała pracownia architektoniczna Dominowa z Poznania. Najśmielsza z przygotowanych propozycji zakłada szklany dach. Wizualizacje odświeżonej kamienicy Milka na Królowej Jadwigi w Lesznie zamieściliśmy w galerii zdjęć.

Z roku na rok tzw. motoryzacyjne oldtimery i youngtimery zyskują coraz więcej fanów. Nic dziwnego. Te auta cieszą oko, ich dźwięk silników często raczy słuch, wiążą się z nimi sentymenty... Po prostu mają w sobie to coś! Poznańska impreza po raz kolejny przyciągnęła nie tylko mnóstwo klasycznych wozów oraz ich posiadaczy, lecz także zwiedzających Retro Motor Show z całej Wielkopolski i nie tylko.

W sierpniu 2023 roku okazało się, że dwie firmy zainteresowane są modernizacją pływalni Akwawit w Lesznie. W przetargu ogłoszonym przez urząd miasta korzystniejsza propozycję złożyła firma Adamietz. Przedsiębiorstwo, które już wcześniej współpracowało z samorządem przy przebudowie szkolnego budynku na bibliotekę, za modernizację pływalni chce od miasta blisko 74 000 000 złotych. To o 14 000 000 złotych mniej od firmy z Bydgoszczy. Mogłoby wydawać się, że umowa z firmą Adamietz będzie wkrótce podpisana, a roboty na pływalni ruszą pełną parą. Okazało się, że umowy jeszcze nie ma, dlaczego?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Czy 15 października będzie plebiscyt z pytaniem o to czy naród chce, aby władzę sprawowali ciągle ci sami politycy- sprzedawczyki, a może wyborcy chcą zmiany i likwidacji paśnika dla polityków przez Konfederację? Nie tylko o tym, mówił poseł Grzegorz Braun podczas spotkania w hotelu „Antonińska.” Spotkanie w Lesznie miało miejsce na 10 dni przed wyborami, w czwartek - 5 października 2023 roku.

Król Polski Stanisław Leszczyński ponownie zawitał w Lesznie. Tradycyjnie w towarzystwie małżonki, Katarzyny. Królewska para owacjami została przyjęta przez najmłodszych mieszkańców – przedszkolaków. Przyjazd Stanisława i Katarzyny Leszczyńskich do Leszna miał miejsce w piątek - 6 października 2023 roku.

Ziemniaki to jedne z najpopularniejszych warzyw. Jesień kojarzy się wykopkami i pieczonymi ziemniakami. Czasy się zmieniają, a ziemniak pozostaje królem w polskiej kuchni. Jak kiedyś wyglądały wykopki? Zobacz!

Poszukiwany listem gończym mieszkaniec gminy Osieczna, gdy tylko zobaczył pukających do mieszkania policjantów, to próbował uciec przez okno tarasu. Nic z tego nie wyszło. Teraz trafi do zakładu karnego, gdzie za kratami spędzi najbliższe trzy lata. Wyjdzie na wolność w 2026 roku.

Ruszyła kolejna duża budowa w Lesznie. Deweloper przy ulicy Szpitalnej w Lesznie postawi dwa boki mieszczące około 200 mieszkań. Budowa jest etapowana i pierwszy z etapów zakończy się w 2025 roku, na finisz kolejnego, trzeba będzie poczekać kolejne dwa lata.