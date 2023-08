Przegląd tygodnia z 6.08.2023 w Lesznie. Najważniejsze wydarzenia od 30.07 do 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Leszna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.07 a 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Subaru dachowało nieopodal Leszna. Kierowca tłumaczył, że na drogę wybiegło zwierzę”?

Przegląd tygodnia: Leszno, 6.08.2023. 30.07 - 5.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Subaru dachowało nieopodal Leszna. Kierowca tłumaczył, że na drogę wybiegło zwierzę Subaru dachowało na drodze ekspresowej S5 między węzłem Leszno Zachód a węzłem Święciechowa. Wypadek miał miejsce w sobotę - 5 sierpnia 2023 roku. Kierowca subaru tłumaczył policjantom, że na drogę wbiegło zwierzę. 📢 Pożar balotnicy. W akcję gaszenia w gminie Krzemieniewo włączyli się sami rolnicy Do gaszenia pożaru balotnicy wezwano w piątek - 4 sierpnia 2023 roku Ochotniczą Straż Pożarną z Krzemieniewa. Płonącą maszynę rolniczą udało się ugasić pracującym na polu rolnikom. Nie był to jedyny pożar na polu, do którego wezwano strażaków. Kilka dni wcześniej zostali wezwani do gaszenia zboża na polu w Krzemieniewie.

📢 Bądźcie ostrożni! Przybywa czerwonych punktów na policyjnej mapie śmiertelnych wypadków drogowych 2023 Wakacje to nie tylko czas wypoczynku. Tylko w piątek - 4 sierpnia 2023 roku na drogach zginęły 3 osoby, dlatego wakacje są okresem wzmożonej pracy służb mundurowych rozdysponowanych do wypadków drogowych. Policja przygotowała mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym - wakacje 2023. Wśród czerwonych kropek oznaczających miejsce tragedii jest Miejska Górka, gdzie zginęła kobieta na przejściu dla pieszych.

Tygodniowa prasówka 6.08.2023: 30.07-5.08.2023 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piknik wojskowy w Miejskiej Górce w przeddzień święta Wojska Polskiego. Będzie pokaz wojskowego sprzętu i żołnierska grochówka Pokaz wojskowego sprzętu i żołnierska kuchnia, to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych na piknik wojskowy w Miejskiej Górce w powiecie rawickim. Wojskowa impreza będzie miała miejsce 13 sierpnia 2023. Dwa dni później będzie Święto Wojska Polskiego i wielka parada żołnierzy w Warszawie.

📢 W Zespole Szkół numer 4 w Lesznie powstaną dwie dodatkowe klasy w nowym roczniku. Dzięki temu przyjmą kilkudziesięciu uczniów Ogromne zainteresowanie kształceniem zawodowym sprawiło, że w Lesznie w Zespole Szkół numer 4 otwarte zostaną dwa dodatkowe i nie planowane wcześniej oddziały klasowe. Dzięki tej decyzji władz Leszna przyjętych dostanie 60 uczniów, którzy wcześniej nie zostali zakwalifikowani podczas rekrutacji. 📢 Czy deszcz posuje zabawę? Sobotnie kino pod chmurką w Parku Leszczyńskich Satyryków pod znakiem zapytania W najbliższą sobotę - 5 sierpnia 2023 roku w Parku Leszczyńskich Satyryków przy Teatrze Miejskim zaplanowano kolejną edycję PARKuj z filmem. Pokaz amerykańskiej komedii pt. „Latynoski ogier” ma ruszyć o 21.00. O tym, czy deszcz nie pokrzyżuje planów będziemy informowali. 📢 Zagrożenie życia u jednego z lokatorów bloku na Okrzei w Lesznie. Sanepid wezwał pomoc Interwencja służb na osiedlu bloków na Zatorzu w Lesznie. W piątkowe przedpołudnie 4 sierpnia 2023 pracownica sanepidu w Lesznie przyszła odwiedzić jednego z lokatorów, na którego skarżyli się sąsiedzi. Mężczyzna nie był w stanie otworzyć drzwi. Leżał wewnątrz w stanie, który zdaniem medyków mógł zagrażać jego życiu. Dzięki akcji służb trafił do szpitala.

📢 Główne ulice dojazdowe do szpitala w Lesznie doczekają się remontu. Kiepury i Szpitalna są w kiepskim stanie Rozpoczynają się przygotowania do długo oczekiwanego remontu ulicy Kiepury i Szpitalnej w Lesznie. Miasto ogłosiło przetarg na projekt, który jest pierwszym krokiem do realizacji zadania. Stan ulicy Kiepury odczuwają pacjenci, ale też załogi karetek, bo to jedyna droga ma leszczyński SOR. 📢 Blisko 5 milionów na ratowanie zabytków w powiecie leszczyńskim. Gdzie trafią pieniądze? Blisko 5 000 000 z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków trafi do powiatu leszczyńskiego. Pieniądze będą wykorzystane na ratowanie ośmiu zabytków, wśród których jest wiatrak w Święciechowie. Na remont zabytkowego koźlaka gmina Święciechowa dostała 695 405 złotych.

📢 Skarb przy lokomotywowni. Nieczynna wieża ciśnień stoi na Zaciszu w Lesznie Na tyłach lokomotywowni w Lesznie stoi wieża ciśnień. Nieużywana już wieża budzi zainteresowanie nie tylko wśród pasażerów podróżujących pociągami z Wrocławia do Poznania. Chociaż wysoki obiekt trudno przeoczyć, to niewiele o nim wiadomo.

📢 Widowiskowe imprezy historyczne niedaleko Leszna. Ruszyła ,,Operacja Poniec 2023'' Grupy rekonstrukcyjne, inscenizacje, detektoryści, pokazy i pirotechnika – to wszystko czeka na uczestników czwartej edycji Operacji Poniec, która zaczyna się już od od dziś, w czwartek 3 sierpnia 2023. Kulminacja historycznych widowisk nastąpić na jednak w weekend. 📢 Drugi nabór na studentów. Są wolne miejsca na uczelni w Lesznie Do 15 września 2023 roku trwa rekrutacja kandydatów w Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie. Aby zostać studentem na wymarzonym kierunku uczelnia prowadzi internetową rekrutację kandydatów. Kandydaci mają do wyboru studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. 📢 Chcecie współtworzyć festiwal w Lesznie? Szukają wolontariuszyna LUFA Festiwal Leszno 2023 Organizatorzy LUFA Festiwal 2023 w Lesznie szukają osób chętnych do współpracy przy organizacji czwartej edycji imprezy we wrześniu 2023 roku. - To świetna okazja do poznania dużej imprezy od środka. Czekamy na chętnych – apeluje sztab organizacyjny LUFA Festiwal Leszno 2023.

📢 Brak pasażerów i pusty plac manewrowy. Tak wygląda dworzec autobusowy w Lesznie Dworzec autobusowy mieszczący się przy ulicy Towarowej w Lesznie świeci pustkami. Na placu manewrowym najczęściej nie ma ani jednego autobusu, a rozkład jazdy jest bardzo ubogi. Co mają zrobić osoby, które nie mają samochodu? Czy w nowym roku szkolnym 2023/2024 dworzec autobusowy w Lesznie ożyje?

📢 Problem z nielegalnymi odpadami w Lesznie. Trzeba to zgłaszać Kolejne przypadki podrzucania nielegalnych i niebezpiecznych odpadów w Lesznie wyczuliły służby miejskie. Przeprowadzono sprawdzanie pustostanów i kontrole obiektów niezamieszkałych z zasobów miejskich. Każdy przypadek znajdowania odpadów powinien być szybko zgłaszany. 📢 Malarze na elewacji ratusza. Na cokole ratusza w Lesznie prowadzone są prace konserwacyjne Czy ratusz w Lesznie jest bezpieczny? Obawy o stan elewacji ratusza pojawiły się, gdy robotnicy budowalni rozpoczęli malować ścianę budynku. Zapytaliśmy leszczyński magistrat o prowadzone prace przy ratuszu. Okazało się, że w „strefie cokołowej” prowadzone są bieżące prace konserwacyjne.

📢 Wiadomo już, co z drewnem z wycinki drzew na trasie Osieczna - Goniembice Wycinka wszystkich drzew na remontowanej trasie Osieczna - Goniembice była szeroko komentowana przez mieszkańców powiatu leszczyńskiego. Drewno z wycinki spakowano w 42 stosy. Teraz Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie prowadzi sprzedaż drewna z wycinki. 📢 Inwestor zaczyna prace na działce przy Rondzie Roszarnia. Co tam powstanie? Działka kupiona od miasta przez dewelopera została wykarczowana i ruszyć tam miała budowa bloków. Teren przy rondzie Roszarnia nabył prywatny inwestor, a za samą ziemię zapłacił samorządowi pięć milionów złotych. 📢 Wypadek na śliskiej drodze w Pawłowicach Samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo O dużym szczęściu może mówić młody kierowca osobowej skody, który we wtorek 1 sierpnia 2023 przed południem wypadł z drogi w Pawłowicach i rozbił auto na przydrożnym drzewie. Samochód nadaje się tylko do kasacji, a kierowcy nic się nie stało.

📢 Niebezpiecznie przejście dla pieszych przy szkole w Długich Starych będzie przeniesione? Radna zaczęła walkę w tej sprawie Radna powiatowa Wieslawa Malycha walczy o zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych w Długich Starych w powiecie leszczyńskim. - To nieprawdopodobnie niebezpieczne miejsce. Przejście musi zostać przeniesione – apeluje Małycha.

