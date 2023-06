Radosław Sikorski w Lesznie. Europoseł przyjechał na zaproszenie Grzegorza Rusieckiego Dariusz Staniszewski

„O wygranej w wyborach decydują takie miasta jak Leszno” mówił podczas spotkania z sympatykami Koalicji Obywatelskiej poseł do Parlamentu Europejskiego Radosław Sikorski. Sikorski przyjechał do Leszna na zaproszenie posła Grzegorza Rusieckiego. Spotkanie miało miejsce we wtorek - 20 czerwca 2023 roku w hotelu Antonińska.