Sędziowie muszą słuchać ich zdania. Ile można zarobić w sądzie w Lesznie?

Wybór ławników do sądów w Lesznie

Ławnicy za swoją służbę nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie rekompensatę za czas wykonywania czynności w sądzie, która uzależniona jest od średniego wynagrodzenia sędziego. Jest to 2,64 procent podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziego za jeden dzień pracy. Na czas powołania do orzekania w sądzie pracodawca ławnika jest zobowiązany zwolnić go od pracy.

Z końcem roku kończy się kadencja ławników Sądu Rejonowego i Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego - Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie. Właśnie ruszył nabór nowych kandydatów na te stanowiska. Aplikować na nie mogą obywatele Polski, którzy spełniają określone wymogi i mają poparcie odpowiedniej organizacji lub grupy co najmniej 50 mieszkańców gminy. Kandydatów na ławników można zgłaszać do 30 czerwca 2023 roku.

Kto wybierze nowych ławników w Lesznie?

Zgodnie z przepisami nowych ławników na kadencję 2024-2027 wybiorą radni Rady Miejskiej w Lesznie. Muszą to zrobić najpóźniej do końca października 2023. Samorządowcy wskażą 19 ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie, w tym 14 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i 15 ławników do Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie. Ławnicy wybrani do Sądu Okręgowego nie będą orzekali w sprawach z zakresu prawa pracy.