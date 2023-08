Prasówka 27.08.2023 z całego tygodnia w Lesznie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydatkę do Senatu w okręgu nr 94 obejmującym m.in. Leszno. Jest nią wicestarosta kościański Dorota Słowińska. Choć znana jest przede wszystkim mieszkańcom Kościana, to w Lesznie była uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego.

Samorząd Leszna i Wodociągi Leszczyńskie przebudują ulicę Dożynkową na odcinku od ul. Tama Kolejowa do ul. Lipowej. Urząd Miasta Leszna wyjaśnia, że powodem modernizacji fragmentu Dożynkowej jest zły stan sieć kanalizacji ogólnospławnej biegnącej pod jezdnią.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Trzecia Droga czyli Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050, przedstawiła wybranych kandydatów na posłanki i posłów. Mieszkańcy Leszna na liście wyborczej odnajdą m.in. radnego i dyrektora ZSO we Włoszakowicach Jarosława Zielonkę i urzędniczkę z leszczyńskiego magistratu - Annę Adach. Ziemię leszczyńską będzie reprezentował wójt gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński. Numerem jeden na liście Trzeciej Drogi w okręgu kalisko-leszczyńskim będzie Andrzej Grzyb, doświadczony parlamentarzysta z wieloletnim stażem w polityce krajowej i europejskiej.

Pożar renault scenic był powodem alarmu OSP w Święciechowie i strażaków z Leszna. Do pożaru doszło wieczorem w czwartek - 24 sierpnia 2023 roku.

Rusza remont ulicy Dożynkowej na odcinku od ronda na Lipowej do przejazdu kolejowego. Wykonawca prac właśnie poinformował, że 29 sierpnia 2023 zamknie odcinek drogi całkowicie. Aby dojechać do przejazdu, będzie trzeba jechać Kanałową albo dziurawym gruntowym odcinkiem Tamy Kolejowej.

Kryminalni z Leszna w czwartek 24 sierpnia 2023 roku zatrzymali sprawcę ataku siekierą w Lesznie. 32-latek z powiatu górowskiego ukrywał się na letnisku w powiecie wolsztyńskim. Czeka w celi na przesłuchania i prawdopodobnie śledczy skierują do sądu wniosek aresztowy.

Oryginalny pomysł na połączenie sił mieli dwaj radni i mieszkańcy powiatu leszczyńskiego. Remigiusz Leciejewski i Mikołaj Kostaniak zaprosili posłów ziemi leszczyńskiej na wspólny przejazd wzdłuż drogi krajowej 12 z Leszna w stronę Lasocic. Od lat mieszkańcy czekają tam na budowę ścieżki rowerowej. Parlamentarzyści zaproszenie przyjęli i choć przejazdu nie było, to będzie wspólne stanowisko,a pierwszym krokiem ma być pismo do zarządcy drogi z prośbą o spotkanie w Lesznie.

Platforma Obywatelska po raz pierwszy publicznie w formie konferencji prasowej właśnie w Lesznie zaprezentowała dziś - w środę 23 sierpnia 2023 – swoich kandydatów do parlamentu w okręgu kalisko - leszczyńskim.

Na 100 ofert pracy aktualnie oferowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ponad 20 to oferty zatrudnienia dla nauczycieli , przedszkolanek i psychologów w placówkach edukacyjnych. To pokazuje skalę braków kadrowych w placówkach, choć są i takie, w których kadra jest stabilna. Zobaczie, gdzie szukają do pracy w edukacji w Lesznie i okolicach i jakie wynagrodzenia czekają tam na nauczycieli.

Imieniny ulicy Łaziebnej w Lesznie - to nowa propozycja stowarzyszenia Nowe Stare Miasto w Lesznie. Impreza, której celem jest ożywienie jednej w ścisłym centrum Leszna, odbędzie się w ostatni sierpniowy weekend 2023. Zapowiada się sporo atrakcji.