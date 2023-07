Prasówka tygodniowa z 23.07.2023 w Lesznie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Strzały, gęsty dym i akcja ratunkowa służb ratunkowych miała miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Wszystko to działo się w sobotę - 22 lipca 2023 podczas ćwiczeń wojskowych, w których uczestniczyli żołnierze z całej Polski, w tym z 125 Lekkiej Piechoty wchodzącej w skład 12 brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oraz żołnierze Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych.

Czy dojdzie do zmiany nazwy ogródków działkowych w Lesznie? Chce tego Młodzież Wszechpolska i stowarzyszenie KoLiber. To wszystko w ramach akcji „Goń z pomnika bolszewika”, i chodzi o patrona ROD w pobliżu wiaduktu, którym jest Marian Buczek.

Pijany kierowca spowodował wypadek na rondzie Gronowo. Zaczęło się od tego, że do policjanta sprawdzającego prędkość samochodów na alejach Marszałka Józefa Piłsudskiego podjechał kierowca i poinformował, że od stony Wrocławia z dużą prędkością jedzie citroen bez przedniego zderzaka. Do zdarzenia doszło około godz. 11.30 w środę - 19 lipca 2023 roku.

We wtorek - 18 lipca 2023 roku Straż Miejska w Lesznie otrzymała zgłoszenie o rannej sarnie. Na miejsce został wysłany Ekopatrol. Zwierzę zostało przetransportowane do weterynarza.

Komenda Miejska Policji w Lesznie poszukuje kierowcy ciemnego renault scenic. Powodem poszukiwań jest wypadek drogowy, który miał miejsce 8 lipca 2023 na Zatorzu w Lesznie. Policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, które zarejestrowały samochód biorący udział w wypadku.

O tym czy miasteczko ruchu drogowego mieszczące się w Zaborowie tuż przy Szkole Podstawowej nr 4 jest potrzebne zadecydowali mieszkańcy Leszna. Inwestycja była zgłoszona do Budżetu Obywatelskiego 2022, a później zebrano wystarczającą do budowy liczbę głosów. Mieszkańcy Leszna mieli wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu, a teraz mogą korzystać z miasteczka.