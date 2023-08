Prasówka z całego tygodnia 13.08.2023 w Lesznie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Osieczna jest jedną z najchętniej odwiedzanych przez leszczyniaków miejscowości letniskowych. Głównie ze względu na niewielką odległość od stolicy regionu, ale także możliwość spędzenia błogiego czasu nad Jeziorem Łoniewskim. Warto jednak pamiętać, że Osieczna to nie tylko jezioro i plaża, ale też wiele innych ciekawych zakątków. Gdzie jeszcze warto się wybrać, gdy zajrzymy do znajdującej się niedaleko Leszna miejscowości?

Osiem milionów złotych kosztuje kompleksowa przebudowa ulic na osiedlu Rydzyna 2000. Gmina buduje tam 2,5 kilometra dróg na drugim co do wielkości osiedla w Rydzynie w powiecie leszczyńskim. Do tej pory wiele osiedlowych ulic miało tylko gruntową nawierzchnię i pojawiały się problemy z gromadzącą się wodą. Inwestycja jest dofinansowana z programu Polski Ład.

Ruszył zapowiadany remont odcinka ulicy Narutowicza w Lesznie. Zamknięty dla ruchu jest fragment od Poniatowskiego do Paderewskiego i tak będzie co najmniej kilka dni jeśli prac nie wydłużą niespodzianki pogodowe. Na podobne przełożenie bruku w Lesznie czeka wiele ulic o takiej nawierzchni, ale na razie nic nie wiadomo o takich planach poza remontem Narutowicza.