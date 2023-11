Prasówka 26.11.2023 z całego tygodnia w Lesznie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W sobotę - 25 listopada 2023 roku około 16.00 na drodze do Pawłowic w powiecie leszczyńskim doszło do czołowego zderzenia audi i opla. Kierowców obu auto i dwoje dzieci przetransportowano do szpitala w Lesznie i Gostyniu. Na miejscu wypadku pracują służby.

Nigdy nie spotkali się. Jan Sebastian Bach, skromny kościelny i Jerzy Fryderyk Haendel, podziwiany przez całą Europę kompozytor. Kompozytorzy urodzili w tym samym 1685 roku i musieli znać swoją twórczość, ale nigdy nie widzieli się. O czym by rozmawiali, gdyby doszło do spotkania? O tym wszystkim opowiada spektakl „Kolacja na cztery ręce", który swoją premierę ma w sobotę - 25 listopada 2023 roku na deskach Teatru Miejskiego w Lesznie.

Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał kierowca BMW X5 jadący krajową „dwunastką" jechał z Leszna do Wschowy. Pijanego 35 - letniego mieszkańca województwa łódzkiego zarejestrował kierowca jadącym za nim. W momencie, kiedy kierowca BMW po uszkodzeniu znaków drogowych zatrzymał się, mężczyzna podbiegł do jego auta, zabrał mu kluczyki i wezwał patrol policji. Zdarzenie miało miejsce w czwartek - 23 listopada 2023 roku.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie szykuje się do inwestycji za ponad 90 000 000 złotych. Przedsiębiorstwo wybuduje piec do spalania zrębków drewna. Inwestycja będzie dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przy nowym piecu wybudowany zostanie naziemny zbiornik wodny.

Matura próbna organizowana przez wydawnictwo Operon odbywa się od 21 do 24 listopada 2023. Egzamin z języka angielskiego skończył się o 11. Kolejne matury próbne organizowane przez CKE odbędą się w grudniu. Tematem wypracowania na maturze próbnej 2023/2024 z angielskiego było wydarzenie kulturalne. Jak uczniowie poradzili sobie z tym zadaniem? Gdzie szukać odpowiedzi do matury z Operonem? Wyjaśniamy i podajemy najważniejsze informacje o próbnych maturach 2024.

Już drugą dobę nie działa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Grunwaldzkiej w Lesznie. To duże utrudnienie komunikacyjne w Lesznie, bo jest to jedno ważniejszych skrzyżowań w mieście. Od wielu godzin serwisantom nie udało się usunąć usterki.

Leszczyńska Galeria Książki przygotowała niespodziankę. Było nią spotkanie z profesorem Edmundem Waszyńskim i doktor Ewą Kujawską, a pretekstem do rozmowy były oczywiście książki. Bohaterów dwóch niezwykłych książek dzieli blisko 150 lat. Pierwsza z nich opowiada o Lesznie, które zna i pamięta profesor Edmund Waszyński, a druga jest odległą podróżą w czasie. Jej bohaterem jest lekarz i historyk nauki urodzony w Lesznie - Jerzy Chrystian Arnold, który leczył chorych na przełomie 18 i 19 wieku.

Do 5 grudnia 2023 roku trwa głosowanie na świąteczną ciężarówkę Coca-Coli. W tym roku ciężarówka ma odwiedzić pięć miast. Słupsk, Gniezno, Lublin i Warszawa już są na liście, a piąte miasto zostanie wybrane w drodze głosowania. Do udziału w kampanii reklamowej Coca-Coli zachęca samorząd Leszna. Jeśli mieszkańcy dostatecznie zmobilizują się, to ciężarówka do Leszna przyjedzie 20 grudnia 2023 roku.