Prasówka z lutego 2024. Sprawdź, co działo się w Lesznie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Leszna najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć par z Leszna i powiatu leszczyńskiego, które biorą udział w plebiscycie Ona i On 2024!”?

Przegląd lutego 2024 w Lesznie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć par z Leszna i powiatu leszczyńskiego, które biorą udział w plebiscycie Ona i On 2024! Zobacz galerię zdjęć par z Leszna i powiatu leszczyńskiego, które biorą udział w akcji Ona i On 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: wspólne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, weekendowe pobyty w SPA, wczasy w Grecji oraz główna nagroda - 50 000 złotych na realizację marzeń! 📢 Pięć zabytkowych miejskich kamienic w centrum Leszna wypięknieje Ponad sześć milionów złotych będzie kosztowała modernizacja pięciu miejskich kamienic w Lesznie. Remonty mają zostać wykonane w 2024 roku, a znaczną ich część pokryje dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

📢 Setki tysięcy odsłon na Tik Toku i dziury w Lesznie załatane. Akcja w social mediach zadziałała błyskawicznie Minęło zaledwie kilka dni po publikacji serii filmów Przemysława Klupsia z Leszna na TokToku, w których na wesoło zachęca władze Leszna do naprawy ulic na Zatorzu i właśnie dziś – 29 lutego 2024, wszystkie wyrwy w jezdni zostały załatane. Skuteczność akcji w social mediach była ogromna.

Prasówka marzec Leszno: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Leszna. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takiego pożegnania nikt nie spodziewał się. Odeszła po 45 latach pracy w szkole w Lesznie Donata Norek po 45 latach pracy w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych odeszła na emeryturę. Szkoła w Lesznie z przytupem pożegnała swoją wieloletnią sekretarkę. Były szpaler uczennic i uczniów oraz kwiaty. Kolejnym razem pani Donata odwiedzi „Ekonomik" już jako emerytka, która zostawił serce w szkole.

📢 Od dziś jest umowa na remont pływalni Akwawit w Lesznie. Sprzęt na budowie zobaczymy jednak za kilka miesięcy 28 lutego 2024 władze Leszna podpisały umowę z firmą Adamietz na przebudowę i generalny remont pływalni Akwawit w Lesznie. Najdroższa inwestycja w historii samorządu Leszna szacowana jest na blisko 74 miliony złotych. Ciężki sprzęt na ternie dawnej pływalni zobaczymy jednak dopiero za kilka miesięcy. Dlaczego? 📢 Omiš w Chorwacji – odkryj niezwykłe miasto piratów. 7 miejsc, które warto zobaczyć w dalmatyńskim kurorcie Zbliżający się sezon urlopowy zmusza nas do wyboru jak najlepszego kierunku na wczasy. Chorwacja, od kilku lat bardzo popularna wśród turystów, ma do zaoferowania mnóstwo wspaniałych zakątków – jednym z nich jest przepiękne miasto Omiš. Położona nad Adriatykiem miejscowość to nie tylko plaże i morze, a jedno z najlepszych miejsc na urlop dla miłośników przyrody i fantastycznych widoków.

📢 Mieszkaniec Leszna na TikToku wyśmiewa dziurawe ulice Zatorza. Sadzi w dziurach kwiaty i łowi w nich ryby Mieszkaniec Leszna nagrał i umieścił na TokToku filmiki z leszczyńskiej dzielnicy Zatorze. Pokazuje na nim jak ,,łowi ryby'' i sadzi kwiaty w dziurach na ulicach Bojanowskiego i Mielżyńskich. Chce w ten sposób zwrócić uwagę na fatalny stan tych ulic. 📢 Tak wyglądał kiedyś zamek Książ – zobacz archiwalne zdjęcia największego zamku na Dolnym Śląsku Zamek Książ jest jednym z najwspanialszych zabytków nie tylko Dolnego Śląska, ale całego kraju. Jego długa historia fascynuje turystów z kraju i Europy, co widać po odwiedzających to miejsce tłumach. Zobaczcie, jak tę dolnośląską perłę widziały starsze pokolenia – oto archiwalne zdjęcia i pocztówki z zamku Książ.

📢 Setki kierowców utknęły na S5 pod Lesznem. ,,Stoimy tu 4 godziny i pojawiają się problemy'' - alarmują. Jeden pas odblokowano po 13.00 Siedem osób rannych w tym dwie ciężko – to skutki karambolu ponad dwudziestu samochodów na trasie S5 pod Lesznem. To było największe zderzenie z całej serii wypadków, jakie miały miejsce na zamglonym od rana odcinku ekspresówki. Teraz problemem okazuje się to, że na zablokowanym odcinku utnęło kilkuset kierowców, którzy od ponad trzech godzin nie mogą wydostać się z odciętej przez służby drogi ekspresowej. ,,Pojawiają się problemy'' - alarmują nas stojący w korku.

📢 Zdobył kilka ośmiotysięczników. Adam Bielecki, znany himalaista przyjechał do Leszna O ośmiotysięcznikach, wspinaczce na szczyt góry w Himalajach, i tym co jest ważne, mówił w Lesznie Adam Bielecki. Bielecki jest himalaistą, który o górach wie prawie wszystko, a swoją wiedzą podzielił się w poniedziałek - 26 lutego 2024 roku z publicznością w Teatrze Miejskim w Lesznie. Organizatorem spotkania było Małe Kino. 📢 Busem wjechał w tira. Droga S5 pod Lesznem zamknięta. Powodem są wypadki we mgle Policja zamknęła drogę eksperesową S5 między węzłami Święciechowa i Lipno we wtorek 27 lutego 2024. Powodem jest seria wypadków, które od rana mają miejsce na obu pasach w stronę Poznania. Ruch ma zostać czasowo skierowany na drogę wojewódzką 309, ale wielu kierowców utknęło w korku nie mogąc zjechać z zamkniętego odcinka S5. Na jednym z pasów bus wjechał w tył czekającej w korku ciężarówki. Dwie osoby zostały zakleszczone.

📢 Seria poważnych wypadków w okolicach Leszna od rana 27 lutego 2024. Gęste mgły utrudniają widoczność Do serii wypadków drogowych dochodzi od rana we wtorek 27 lutego 2024 w okolicach Leszna.. Najpierw w Święciechowie zderzyły się trzy samochody, a krótko potem na odcinku S5 między Lesznem a Lipnem z lawety spadła koparka. Kolejny wypadek zgłoszono służbom po 8.30. Na S5 bus wbił się w ciężarówkę. Jedna osoba jest zakleszczona.

📢 Czy PiS straszy cudzoziemcami? Radny Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Nowacki kandydatem na prezydenta Leszna Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kandydata na prezydenta Leszna i miejskich radnych. Drużynę do zwycięstwa ma poprowadzić radny Mariusz Nowacki. Kandydat na prezydenta w swoim przemówieniu mówił o przestępstwach, które w Lesznie popełniają obcokrajowcy. „Nie znam dokładnych statystyk, ale wiem, bo to znalazło się w sprawozdaniu komisji praworządności i porządku publicznego" mówił Mariusz Nowacki. Czy motywem przewodnim kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w Lesznie będą cudzoziemcy i rosnąca w Lesznie liczba przestępstw? O tym przekonamy się przez najbliższy miesiąc dzielący nas do wyborów, które odbędą się 7 kwietnia 2023 roku.

📢 Koalicja Obywatelska w Lesznie przedstawia pięć pierwszych propozycji wyborczych Pięć pierwszych propozycji wyborczych zaprezentowała dziś w Lesznie Koalicja Obywatelska. Kandydaci do samorządu zamierzają na kolejnych spotkaniach z mediami odsłaniać kolejne swoje pomyły wyborcze. Jak wygląda pierwsza piątka ,,konkretów'' KO w Lesznie? 📢 Śmierć na S5 pod Lesznem. Samochód zjechał z drogi, ale reanimacja kierowcy nie przyniosła skutku Tragedia na drodze ekspresowej S5 koło Leszna. Na pasie w stronę Wrocławia w poniedziałek 26 lutego 2024 około godziny 9.00 doszło do wypadku. Samochód osobowy zjechał z drogi obok MOP Gołanice. Podjęto reanimację kierowcy, która niestety nie przyniosła skutku. Mężczyzna zmarł. 📢 Recital Tomasza Biberstajna oraz "Sen Ikara" Ryszarda Biberstajna w Bibliotece Ratuszowej To było niezwykłe spotkanie. Goście Biblioteki Ratuszowej mogli w niedzielne (25.02.2024) popołudnie wysłuchać recitalu pianistycznego Tomasza Biberstajna, który połączono z premierą najnowszej książki Ryszarda Biberstajna zatytułowanej "Sen Ikara".

📢 Choć mamy luty, we Włoszakowicach zainaugurowano rok akademicki. I to jaki! Choć mamy luty, we Włoszakowicach zainaugurowano rok akademicki. I to jaki! Działalność rozpoczął Uniwersytet Trzeciego Wieku, który został założony przez Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach.

📢 Pleszew pożegnał małego Ignasia. W niebo pofrunęły biało-niebieskie baloniki. Symbole pamięci Czasem zdjęcia i obrazy znaczą więcej niż słowa. Rodzina, przyjaciele, znajomi oraz zupełnie obcy sobie ludzie pożegnali małego Ignasia. W sobotę, 24 lutego niebo nad Pleszewem zaroiło się od niebiesko-białych baloników, symbolu pamięci o Naszym Małym Mieszkańcu. 📢 Traktorzysta doznał szwanku w wypadku niedaleko Osiecznej Traktorzysta został przetransportowany do szpitala po tym, gdy rano w sobotę - 24 lutego 2024 roku, stracił panowanie nad ciągnikiem i uderzył w drzewo przy trasie Osieczna -Wojnowice. Na miejsce przybył między innymi zespół ratownictwa medycznego i strażacy.

📢 Rolnicy kończą protest, to pokłosie nocnych rozmów na węźle pod Lesznem. Grzegorz Rusiecki i Andrzej Grzyb spotkali się z protestującymi W piątek 23 lutego 2023 roku organizatorzy protestu rolników na drodze S5 w pobliżu Lasocic poinformowali o zakończeniu protestu. To pokłosie nocnych rozmów z posłami Grzegorzem Rusieckim i Andrzejem Grzybem. Parlamentarzyści reprezentujący Leszno i cały okręg kalisko-leszczyński w Sejmie, do rolników przyjechali prosto z Warszawy, aby wysłuchać tego, co mają do powiedzenia. Na zakończenie prawie dwugodzinnego spotkania wspólnie odśpiewano hymn Polski.

