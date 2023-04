Przegląd tygodnia z 16.04.2023 w Lesznie. Najważniejsze wydarzenia od 9.04 do 15.04.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Leszna czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przegląd tygodnia: Leszno, 16.04.2023. 9.04 - 15.04.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Karuzela na Rynku w Lesznie działa, zostanie tu jednak niedługo Przez tydzień na leszczyńskim rynku można korzystać z widokowej karuzeli wynoszącej na wysokość 30 metrów ponad dachy kamienic. Ruszyła w sobotę i będzie w Lesznie jeszcze przez tydzień. 📢 Czy będzie tańszy prąd? Na sesji powiatu leszczyńskiego była mowa o cenie niższej o 35 procent Radni powiatu leszczyńskiego zajęli się klastrem energii i ceną prądu. W dyskusji Tomasz Szulc mówił o pracach "robionych na kolanie" i firmie, która będzie brała pieniądze "za robotę, którą wykonają radni". Samorządowiec zaznaczył, że nie jest przeciwnikiem energii odnawialnej, dlatego wstrzyma się od głosu przy powołaniu klastra. Z kolei członkini zarządu powiatu Halina Florek, już po głosowaniu wspomniała o cenie niższej nawet o 35 procent.

📢 Zespół Szkół Elektroniczno - Telekomunikacyjnych w Lesznie świętuje 60-lecie. Przez sześć dekad ,,kolejówka'' mocno się zmieniła Zespół Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych, czyli popularna ,,kolejówka'' w Lesznie świętowała dziś 60-lecie. Była to okazja do spotkań absolwentów, pracowników, wspomnień i podziękowań. Przez lata kolejowa kiedyś szkoła, zmieniała swój profil, ale pozostaje wierna kolejowym tradycjom do dziś.

Tygodniowa prasówka 16.04.2023: 9.04-15.04.2023 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tych miejsc w Lesznie nie rozpoznasz. Zobacz stolicę województwa leszczyńskiego Spacerując po Lesznie widzimy zmiany w miejskiej tkance - nowe budynki, wyremontowane elewacje kamienic i zmodernizowane ulice. Nie wszystkich zadawala tempo, w którym miasto rozwija się. W naszej galerii zdjęć prezentujemy Leszno z przełomu lat 80/90 gdy było dumną stolica województwa. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Mariana Poprawskiego, wieloletniego szefa służb drogowych w Lesznie.

📢 Wiosenne Boszkowo na zdjęciach z drona przed majówką 2023 Wiele osób już planuje majówkę 2023 i zapewne spora część mieszkańców Leszna i regionu wybierze za cel Boszkowo i jezioro Dominickie. Mamy dziś dla Was porcję wiosennych zdjęć Boszkowa z drona wykonanych w połowie kwietnia 2023. 📢 Znamy gwiazdy Dni Leszna 2023. Koncert główny będzie biletowany. Podano ceny wejściówek MOK w Lesznie przedstawił dziś lineup Dni Leszna 2023. W Lesznie wystąpią w tym roku Cleo, Ania Dąbrowska oraz Gromee, których koncerty odbędą się na stadionie 26 maja 2023. Dzień później imprezy na weekendowe dni przeniosą się do Parku Satyryków. Jakie atrakcje czekają tam na mieszkańców Leszna? 📢 Przedszkolaki będą tu miały luksusowe warunki. Takich ,,wypasów'' nie mają inne placówki Przedszkole Miejskie numer 12 to najlepiej wyposażona placówka tego typu w Lesznie. Czeka na otwarcie i przyjęcie dzieci, ale wciąż brakuje jeszcze drobnych formalności pozwalających na przeprowadzkę. Zajrzeliśmy dziś z kamerą i aparatem do nowej siedziby, by zobaczyć, w jak dobrych warunkach będą tu uczyć się przedszkolaki.

📢 Ocieplają "dziesiątkę" w Lesznie. Rusztowanie otuliło Szkołę Podstawową nr 10 w Lesznie Za blisko 5,4 miliona firma z Ponieca modernizuje Szkołę Podstawową nr 10 w Lesznie. Zakres prac jest bardzo szeroki. Szkoła będzie miała własną instalację fotowoltaiczną, a budynek będzie docieplony. Już wymieniono stolarkę okienną w szkole. 📢 Teren za Zespołem Szkół numer 4 jest gotowy. Na nowy dziedziniec uczniowie tej placówki w Lesznie czekali wiele lat Zakończył się drugi etap modernizacji Zespołu Szkół numer 4 w Lesznie. Placówka ma nowy dziedziniec dla uczniów. Wcześniej kompleksowy remont przeszedł budynek szkoły. Do finału całej modernizacji brakuje jeszcze tylko remontu szkolnego boiska.

📢 Międzynarodowe Terenowe Wyścigi Chartów 2023 odbędą się tym razem Górznie. Dwa dni rywalizacji, a obok jezioro Międzynarodowe Terenowe Wyścigi Chartów odbędą się w Górznie koło Leszna. Dwudniowa impreza dla miłośników psów zaplanowana została na 29 i 30 kwietnia. Po raz pierwszy w historii zawody te zostaną zorganizowane na terenie gminy Krzemieniewo i jedną z nagród ma być puchar wójta.

📢 Bezcenne pamiątki rodziny z Leszna. List od żony i notes po zamordowanym w Katyniu 13 kwietnia - w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w bibliotece przy placu Metziga w Lesznie, Mirosława Bigaj wspominała zamordowanego 29 kwietnia 1940 roku porucznika Józefa Rzepkę. "Warto przypominać losy tej rodziny, tak bardzo okaleczonej" mówiła prowadząca. Rodzinie, po zamordowanym strzałem w potylicę, pozostał kalendarzyk z adnotacjami. W styczniu 2023 roku zmarł Zbyszko Rzepka, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Lesznie i syn oficera zamordowanego w Katyniu. 📢 W której szkole złożyć dokumenty? Ranking Perspektywy 2023 pomoże wybrać szkołę w Lesznie Przed uczniami szkół podstawowych w Lesznie najważniejsza decyzja. Muszą wybrać szkołę średnią, w której będą uczyli się przez kolejne lata. Każdego roku miesięcznik "Perspektywy" publikuje ranking szkół średnich. W 2023 roku również powstało tego typu zestawienie. W drugiej setce liceów w Polsce znalazło się II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie (140 miejsce). Szkoła jest na 10 pozycji w Wielkopolsce. Nieco gorzej wypadło I LO - w zestawieniu ogólnopolskim na 227 pozycji, a wśród liceów w Wielkopolsce na 18 miejscu.

📢 Zuchwała kradzież w Lesznie. Złodziej wiertarki uciekał w kradzionych butach W środę - 12 kwietnia 2023 roku, dzielnicowi z Leszna zatrzymali złodzieja wiertarki w jednym z leszczyńskich marketów. Podczas zatrzymania okazało się, że 43-latek miał założone nowe markowe buty sportowe, które ukradł chwilę wcześniej w sklepie obuwniczym. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

📢 "Złodzieju jesteś nagrywany" - kradzieże na cmentarzu przy ulicy Kąkolewskiej w Lesznie Na cmentarzach kradną prawie wszystko - wiązanki kwiatów, znicze i wkłady do zniczy. Dodatkowo są to kradzieże praktycznie bezkarne, bo trudno "cmentarną hienę" złapać na gorącym uczynku. A na cmentarzach zadrzewionych - jak ten przy ulicy Kąkolewskiej w Lesznie, to nawet monitoring nie pomoże ukrócić plagę kradzieży. 📢 Wypadek we wsi Radomyśl w powiecie leszczyńskim. Czołowe zderzenie osobówki i busa. Na miejscu śmigłowiec LPR Groźny wypadek w powiecie leszczyńskim. We wsi Radomyśl w środę 12 kwietnia 2023 po godzinie 18.00 doszło do czołowego zdarzenia dwóch pojazdów. Wśród pasażerów jest trójka dzieci. Na miejsce skierowano dwie karetki i leci śmigłowiec LPR.

📢 Co z planowaną termomodernizacją Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie? FILM Zmiana koncepcji dotyczącej kompleksowej modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Dyrekcja placówki pracuje nad nowym planem tych działań, ale podzielonych na etapy. Termomodernizacja całości mogłaby pochłonąć obecnie nawet 100 milionów złotych i nie jest możliwa ze względu na groźbę paraliżu pracy lecznicy. 📢 Ulica Dominicka w Boszkowie będzie gotowa do wakacji. Zmienia się totalnie. Kamery, parkomaty i co jeszcze pojawi się na ,,pudełkowie'' ? Główna ulica w popularnym i obleganym latem letnisku w Boszkowie nad jeziorem Dominickim jest w przebudowie. Na sporej jej części leży już asfalt, a na pozostałych odcinkach toczą się prace. Czy drogowcy zdążą do sezonu letniego i jakie zmiany czekają na kierowców? Będzie ich naprawdę sporo. 📢 25-latek z Leszna nic nie robił robił sobie z wyroków sądu. Miał zakaz jazdy za alkohol i w nocy znów wpadł pijany z kółkiem Ma dopiero 25 lat, ale już dał się we znaki policjantom z Leszna. Młody kierowca właśnie trafił za kraty na 2,5 roku po tym jak notorycznie ignorował sądowe zakazy prowadzenia za jazdę pod wpływem. Dziś wpadł kolejny raz i znów był nietrzeźwy.

📢 Rozkopany Rynek i ciężki sprzęt w Lesznie. Co się stało obok ratusza? FILM Zerwany bruk i wykopy na leszczyńskim Rynku. Powodem tych działań okazuje się zły stan przyłącza wodociągowego do leszczyńskiego ratusza. MPWIK pracuje więc nad wykonaniem nowego podłączenia, a to wymagało zerwania nawierzchni w dwóch miejscach. 📢 Wszystkie służby zjechały na Zatorze w Lesznie po jednym wezwaniu. Okazało się, że system eCall wezwał pomoc bez powodu Dwie jednostki strażackie, policja i karetka pogotowia zostały wezwane na jedną z ulic Zatorza w Lesznie. Powiadomienie wygenerował system eCall, ale okazało się, że nie doszło do wypadku, ani tak naprawdę do żadnego zdarzenia. To nie pierwszy raz, gdy elektronika stawia na nogi wszystkie służby.

