Czwarty miesiąc nieprzejezdna ulica w centrum Leszna. Mieszkańcy mają dość tak wyglądającego remontu ulicy Niepodległości

Mamy tego dość. Remont się ślimaczy. Są dni, że na placu budowy nie ma nikogo, a my nie możemy dowieźć do naszych domów nic samochodami. Lokalne sklepy notują spadki obrotów, bo kto będzie przedzierał do sklepu na piechotę na dodatek przez budowę w kurzu prac brukarskich, które trwają czwarty miesiąc – pyta nas mieszkaniec Niepodległości.