Prasówka 18.06.2023 z całego tygodnia w Lesznie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Leszna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.06 a 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Antidotum Airshow Leszno 2023 - dzień drugi. Tłumy ludzi w sobotę na pokazach lotniczych”?

Przegląd tygodnia: Leszno, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Antidotum Airshow Leszno 2023 - dzień drugi. Tłumy ludzi w sobotę na pokazach lotniczych Oblężenie - tak śmiało można określić to, co przyniosła sobota 17 czerwca 2023 na Antidotum Airshow Leszno 2023. Drugi dzień pokazów zgromadził prawdziwe tłumy widzów. Czy padnie frekwencyjny rekord? Tego dowiemy się w najbliższych dniach. Tymczasem mamy dla Was porcję zdjęć z drugiego dnia Antidotum Airshow Leszno 2023. 📢 Wypadek samochodowy w drodze na Antidotum Airshow Leszno 2023. Jedno z aut wypadło w pole ZDJĘCIA i FILM Wypadek dwóch samochodów w Lesznie koło lotniska, na którym odbywa się Antodotum Airshow 2023. Po zderzeniu jeden z samochodów wypadł z drogi i zatrzymał się kilkadziesiat metrów dalej w polu zboża. W zdarzeniu brało udział sześć osób, w tym także dzieci. Jedno z aut jechało właśnie na pokazy.

📢 Ten niezwykły jarmark w Lesznie ma swoich wiernych klientów Jarmark Staroci na leszczyńskim Rynku w sobotę 17 czerwca 2023 przyciągnął sporo osób. Zainteresowanie przedmiotami ,,z duszą'' staje się coraz większe, a wiele osób chętnie ogląda i kupuje przedmioty sprzed lat. Można tam znaleźć prawdziwe ,,perełki''.

Tygodniowa prasówka 18.06.2023: 11.06-17.06.2023 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zobaczcie jak wyglądało Leszno i jego mieszkańcy latem 15 i 20 lat temu Leszno i jego mieszkańcy na zjdęciach latem sprzed 15 i 20 lat - mamy dziś dla Was taki sentymentalny spacer w czasie pokazujący, jak nasze miasto wyglądało i czym żyło jedną i dwie dekady temu.

📢 Ruszył Antidotum AirShow Leszno 2023. Największa impreza w Lesznie. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia pokazów ZDJĘCIA i FILM W piątek 16 czerwca 2023 po południu rozpoczęła się kolejna edycja Antidotum AirShow Leszno 2023. Mimo kapryśnej pogody do Leszna znów zjechały tłumy widzów, a organizatorzy przez dwa dni mają nadzieję ugościć ponad 40 tysięcy osób. 📢 Wydział Edukacji szykuje się do wakacji. Zobacz listę robót, które przejdą przedszkola i szkoły w Lesznie W piątek 24 czerwca 2023 roku rozpoczną się wakacje szkolne. Uczniowie do szkół jak zwykle powrócą 1 września. Przez dwa miesiące wiele będzie się działo w przedszkolach i szkołach w Lesznie. Chodzi o zaplanowane remonty w placówkach. Sprawdziliśmy w Wydziale Edukacji, co zostanie zrobione latem. 📢 Na tydzień przed wakacjami 2023 otworzono kąpielisko nad jeziorem w Gołanicach Od czwartku - 15 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku przez 7 dni w tygodniu czynne będzie kąpielisko w Gołanicach. W godzinach od 10.00 do 18.00 nad bezpieczeństwem kąpiących ma czuwać 2 ratowników WOPR. To dobra wiadomość, bo w ostatnim tygodniu nauki w Lesznie i okolicach będzie gorąco z temperaturą do 30 stopni Celsjusza.

📢 Co na weekend? Imprezy w Lesznie i okolicach 16-18 czerwca 2023 Co robić w weekend 16-18 czerwca w Lesznie i okolicach. Jaką wybrać imprezę, by aktywnie spędzić czas? Zobaczcie nasze zestawienie najciekawszych wydarzeń w czerwcowy weekend w Lesznie i najbliższej okolicy. 📢 Ruszyła naprawa jezdni w powiecie leszczyńskim. Dwie warstwy grysiku trafią na 10 kilometrów dróg Firma Bitumdrog z Obornik Śląskich wyremontuje 10 kilometrów dróg w powiecie leszczyńskim. Roboty polegające na na położeniu dwóch warstw grysiku będą kosztowały około 900 000 złotych.

📢 Wiemy kiedy ruszy basen odkryty przy Strzeleckiej w Lesznie i jakie będą ceny biletów na sezon 2023 Basen odkryty przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie ma zostać otwarty w czerwcu. Obiekt ruszy w sobotę 24 czerwca 2023, ale czynny będzie tylko duży basen. Brodzik dla dzieci wciąż nie został wyremontowany i nie zostanie na razie uruchomiony.

📢 Sala audiowizualna biblioteki pękała w szwach. Tłumy na spotkaniu z profesorem Jerzym Bralczykiem w Lesznie W czwartek - 15 czerwca 2023 roku sala audiowizualna biblioteki przy placu Jana Metziga w Lesznie pękała w szwach. Gościem był profesor Jerzy Bralczyk, specjalizujący się w języku mediów, reklamy i polityki oraz autor blisko 30 książek. 📢 F16 nad Lesznem. To próby przed pokazami Antidotum Airshow Leszno 2023 Wielokrotne przeloty na małej wysokości w wykonaniu maszyny F16 przypomniały dziś wszystkim mieszkańcom Leszna, że już jutro - 16 czerwca 2023 rozpoczną się pokazy lotnicze Antodotum Airshow Lesznie 2023. Poza ,,efem'' na niebie nad Lesznem można było dziś podziwiać też między innymi Herculesa. 📢 Całe rodziny bawiły się na festynie w przedszkolu w Lesznie. Zobacz zdjęcia z rodzinnej imprezy Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 18 w Lesznie zaprosiły rodziców do wspólnej zabawy. Przez cały czwartek - 15 czerwca 2023 roku w przedszkolu miał miejsce piknik dla dzieci i rodziców pod hasłem "Kiedy będę dorosły". Maluchy i przedszkolanki przygotowały moc atrakcji, wśród których dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy taneczne.

📢 Niedaleko Leszna żyją na wolności żołwie błotne. Mają tam wspaniałe warunki Aż dwa rezerwaty żółwia błotnego funkcjonują na terenie nadleśnictwa Karczma Borowa. Oba mają na celu ochronę jednego z nielicznych stanowisk żółwia błotnego, który jest jedynym gatunkiem żółwia naturalnie występującego w Polsce.

📢 Coś się rusza w sprawie remontu ulicy Święciechowskiej w Lesznie. Trwają pomiary geodezyjne Na ulicy Święciechowskiej pojawili się dziś geodeci, którzy prowadzą pomiary w związku z planowanym remontem tej ważnej drogi. Równolegle na zlecenie miasta projektanci opracowują dokumentację, a wielu kierowców z Leszna już nie może doczekać się początku inwestycji przesuwanej w czasie od kilku lat. 📢 Trwa wycinka drzew na osiedlu Zamenhofa w Lesznie. Powodem są parkingi. Część mieszkańców jest niezadowolona ZDJĘCIA I FILM Od czwartkowego ranka 15 czerwca 2023 na osiedlu Zamenhofa w Lesznie trwa zleceniona przez miasto wycinka drzew obok bloków. Zdaniem urzędników stwarzały one zagrożenie, a w ich miejscu planowane są nowe miejsca postojowe.

📢 Remont dużego sklepu w Lesznie. Kiedy otwarcie marketu po modernizacji? W poniedziałek - 12 czerwca 2023 roku ruszył remont Biedronki mieszczącej się na Zatorzu w Lesznie. Sklep został zamknięty na około 6 tygodni. Otwarcie odświeżonej Biedronki zaplanowano na 27 lipca 2023 roku. 📢 Wypadek na skrzyżowaniu w Lesznie. Do szpitala trafiło 9-letnie dziecko ZDJĘCIA i FILM W środę 14 czerwca 2023 w godzinach popołudniowych doszło do wypadku w okolicach skrzyżowania Alei Konstytucji 3 Maja i Okrężnej. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W jednym z nich jechało 9-letnie dziecko. To właśnie ono odniosło obrażenia i zostało zabrane do szpitala. 📢 Półtora rocznika ruszyło do szkół średnich. Czy szkoły w Lesznie są odpowiednio przygotowane? Od 1 września 2023 roku w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych w Lesznie rozpocznie rocznik 2009 i połowa rocznika 2008. To efekt reformy edukacji, która zlikwidowała gimnazja, tym samym zmieniając długość nauki w szkołach podstawowych do 8 lat. Czy szkoły w Lesznie są odpowiednio przygotowane?

📢 Leszno ma propozycję dla czwartoklasistów. Chodzi o pilotażowy program nauki gry w tenisa W Lesznie ruszy program nauki gry w tenisa skierowany do uczniów klas czwartych. Poinformował o tym wiceprezydent Piotr Jóźwiak podczas spotkania z mediami na kortach Leszno Tenis Klubu. Wiodącym tematem konferencji było pobicie rekordu Guinnessa w ilości rozegranych meczów tenisowych bez przerwy przez Jędrzeja Myszkowskiego z Leszna.

