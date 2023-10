Prasówka z września 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Lesznie? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Leszna najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „W Lesznie rośnie nowy pomnik. Będzie wykonany z granitu, a staje w centrum miasta”?

Przegląd września 2023 w Lesznie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 W Lesznie rośnie nowy pomnik. Będzie wykonany z granitu, a staje w centrum miasta Leszno będzie miało nowy pomnik. Właśnie ruszyły prace przy jego montażu. Stanie u zbiegu Starozamkowej i Lipowej, a będzie poświęcony generałowi Józefowi Hallerowi. 📢 Co poszło nie tak z Tonsilem? W Lesznie produkowano głośniki, przy których bawiono się w całej Polsce Pod koniec lat 70. otworzono filię zakładu Tonsil w Lesznie. Zakład mieszczący się przy ulicy Stefana Okrzei na Zatorzu znany był z produkcji głośników. Firmy od wielu lat nie ma w Lesznie, ale pozostały budynki, wśród których dominuje ogromny betonowy gmach, który jest właśnie odświeżany.

📢 Bilet za złotówkę. W niedzielę seniorzy wejdą za złotówkę do muzeum w Lesznie Muzeum Okręgowe w Lesznie przyłącza się do akcji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i w najbliższą niedzielę - 1 października, zaprasza seniorów do uczestniczenia w wydarzeniach edukacyjnych za symboliczną cenę biletu wstępu w wysokości 1 zł. Przygotowane przez muzeum atrakcje rozpoczną się o godzinie 15.00.

Prasówka październik Leszno: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Leszna. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pola z panelami słonecznymi pod Lesznem. Łącznie będzie to aż 70 hektarów 70 hektarów ziemi pokrytej w całości panelami fotowoltaicznymi – taka inwestycja jest w trakcie realizacji pod Lesznem. Na terenach należących do gminy Lipno właśnie powstają trzy inwestycje pod nazwą Lipno Solar Park. Jedna z nich jest już gotowa i robi wrażenie.

📢 Wypadek na terenie sortowni śmieci w Trzebani koło Leszna. Ranny jest jeden z pracowników Pracownik Miejskiego Zakładu Oczyszczania został ranny na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. Wstępnie wiadomo, że doszło do potrącenia przez samochód MZO. Mężczyzna musiał trafić do szpitala z poważnymi obrażeniami nóg. 📢 Strażnicy miejscy wzięli na cel rowerzystów w centrum Lesznie. Aż 140 z nich jednego dnia wręczono.... Sezon jesienno – zimowy to okres, gdy rowerzyści są mniej widoczni na drogach i ten okres właśnie się rozpoczyna. Dlatego straż miejska w Lesznie postanowiła zadbać o jeżdżących na jednośladach i rozdała cyklistom odblaskowe kamizelki. 📢 Terytorialsi obchodzą swoje święto. Po raz szósty od powołania Wojska Obrony Terytorialnej obchodzą swoje święto 27 września Wojska Obrony Terytorialnej obchodzą swoje święto. Data nie jest przypadkowa, bo jeszcze w czasie oblężenia Warszawy, 27 września 1939 roku, powstała Służba Zwycięstwu Polsce, która była zalążkiem Polskiego Państwa Podziemnego. Od samego początku jedną z 18 brygad WOT jest związana z Lesznem 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej.

📢 Ulica w centrum Leszna do ponownego remontu. Poprzednią przebudowę Niepodległości przeszła trzy lata temu Szykuje się ponowny remont ulicy Niepodległości na jej brukowanej części do ronda Solidarności do Ofiar Katynia. Ten odcinek modernizowano już w 2020 roku, przekładając bruk na tym właśnie odcinku. Czy remont drogi po 3 latach to konieczność? 📢 Szpital w Lesznie ma supernowoczesnego robota do operacji za 16 milionów złotych. Zobaczcie co potrafi Da Vinci ZDJĘCIA i WIDEO Najnowocześniejszy robot wspomagający pracę chirurgów zaczyna pracę na bloku operacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie. Da Vinci – bo tak się nazywa – kosztował 16 milionów złotych i będzie wspomagał lekarzy w zabiegach między innymi onkologicznych, urologicznych i ginekologicznych już od jesieni. Teraz trwają szkolenia medyków.

📢 Leszno to wielkopolskie Ateny. Tak twierdzi znane pismo National Geographic Takiego porównania nie spodziewał się w Lesznie chyba nikt. Chodzi o National Geographic i „wielkopolskie Ateny". Cenione przez miłośników turystyki pismo przypomina historię Leszna, jego najbardziej znanych i zasłużonych mieszkańców i atrakcje turystyczne.

📢 Licealiści z I LO w Lesznie najlepsi w Polsce. Ich bolid elektryczny zachwycił jury ZDJĘCIA i WIDEO Ogromny sukces uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. Czwartoklasiści okazali się najlepsi w Polsce podczas Ogólnopolskim Festiwal Nauk Przyrodniczych w Poznaniu, gdzie zaprezentowali swój elektryczny bolid wyścigowy. Ich młodzi koledzy ze swoimi generatorem elektrycznym też przywieźli ważne wyróżnienie. 📢 Nowa droga to duży skrót dla mieszkańców Klonówca i Goniembic. Szybciej do szkoły, ale też do Leszna do pracy ZDJĘCIA i WIDEO Gmina Lipno kończy modernizację drogi łączącej Klonówiec i Goniembice. Znaczna część trasy ma już nawierzchnię asfaltową, a to pozwolił także na skierowanie właśnie tym odcinkiem autobusów szkolnych, które dowiozą teraz dzieci szybciej i taniej do szkoły. 📢 Jakie skarby kryją podwórka w Lesznie? Warto tam zajrzeć, bo jest naprawdę kolorowo Podwórka są różne, bo wszystko zależy od tego, co jest najbardziej oczywiste czyli od pomysłu na zagospodarowanie wolnej przestrzeni. Spacerując po podwórkach w Lesznie dostrzeżemy, to z czego słynie cała Wielkopolska i Leszno, mowa o gospodarności. Niewielka przestrzeń zamknięta przez otaczające kamienice, jest najczęściej schludna i uporządkowana. Zresztą zobaczcie sami, co kryją podwórka w samym centrum Leszna.

📢 Nowa ścieżka rowerowa pod Lesznem rozpadła się zanim ją otwarto. Co z tą trasą między Osieczną a Goniembicami? ZDJĘCIA i WIDEO Zupełnie nowa ścieżka pieszo – rowerowa wzdłuż modernizowanej trasy powiatowej Osieczna – Goniembice uległa zniszczeniu. Nawierzchnia obsunęła się i zerwany został asfalt pokrywający ścieżkę. Wykonawca będzie poprawiał ten odcinek, ale opóźni to formalne oddanie inwestycji o ponad miesiąc.

📢 Nowe miejsce dla dzieci powstaje w Lesznie. Takiej atrakcji w mieście jeszcze nie było ZDJĘCIA i WIDEO Na leszczyńskim lotnisku powstaje ośmiometrowa wieża ze zjeżdżalniami i ścianą wspinaczkową. To kolejna inwestycja możliwa do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Kolejna już jest w planach - ma być to sąsiadująca z nową wieżą kopuła - planetarium. 📢 Wkrótce ogromna kamienica przy ulicy Leszczyńskich w Lesznie odzyska dawny blask Niedługo zmieni się wygląd kamienicy przy ulicy Leszczyńskich 20. Bo do końca października 2023 roku zostanie odświeżona elewacja ogromnego budynku. Prace zostały zlecone przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej, którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Budynków Komunalnych w Lesznie.

📢 Zaczęła się widowiskowa przebudowa w gminie Wijewo. Przebudowa mostu w Miastku potrwa kilka miesięcy Most w Miastku w gminie Wijewo był w złym stanie technicznym, aby nie doszło do tragedii, to wiosną 2023 roku, Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie wprowadził zakaz wjazdu pojazdów o masie ponad 10 ton. Jednocześnie ogłoszono przetarg na na przebudowę mostu. Właśnie przedsiębiorstwo Most z Sopotu rozpoczęło przebudowę. Widowiskowe roboty potrwają kilka miesięcy. 📢 Zawalił się dach dworu w Koronowie. Co dalej będzie z zabytkiem blisko Leszna? Jeszcze w 2014 roku dwór w Koronowie był zamieszkany. Po blisko dziesięciu latach opuszczony budynek jest już ruiną, w której zawaliła się część dachu. Nie tylko dwór Koronowie jest w opłakanym stanie, bo w tej niedużej miejscowości ruderą są budynki dawnego gospodarstwa rolnego. A kawałek dalej, w Żakowie, stoi opuszczony pałac, który mógłby być atrakcją turystyczną gminy Lipno.

📢 Czy w Lesznie brakuje imprez? Opinie wśród mieszkańców Leszna są podzielone Trzydniowy Jarmark Smaku i Tradycji ma zachęcić do odwiedzin centrum Leszna. Zapytaliśmy spotkanych na rynku mieszkańców czy chętnie odwiedzają starówkę, i czy kalendarz miejskich imprez jest wystarczająco wypełniony wydarzeniami?

📢 Pędził „pod prąd” na ważnej ulicy w Lesznie. 3 tysiące złotych mandatu dla pirata drogowego na hulajnodze Mandatem w wysokości 3 000 złotych ukarano 27-latka z powiatu górowskiego. Mężczyzna na oczach policjantów z drogówki w Lesznie, złamał wszystkie przepisy o ruchu drogowym regulujące poruszanie się na hulajnodze elektrycznej. Sprawa miała miejsce podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności – Roadpol Safety Days.

