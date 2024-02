Przegląd tygodnia z 18.02.2024 w Lesznie. Najważniejsze wydarzenia od 11.02 do 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Leszna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.02 a 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Do pana Borowiaka mamy masę uwag i długą listę żalów– twierdzi leszczyński PiS i zapowiada kandydata na prezydenta Leszna. Kto nim jest?”?

Przegląd tygodnia: Leszno, 18.02.2024. 11.02 - 17.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Do pana Borowiaka mamy masę uwag i długą listę żalów– twierdzi leszczyński PiS i zapowiada kandydata na prezydenta Leszna. Kto nim jest? Prawo i Sprawiedliwość w Lesznie wystawi swojego kandydata w wyborach samorządowych na prezydenta Leszna i przedstawi go pod koniec lutego – taką deklarację złożył dziś poseł PiS Jan Dziedziczak. Przy okazji padło wiele gorzkich słów na temat Łukasza Borowiaka, koalicjanta PiS w Radzie Miasta. Wynika z nich, że partia Jarosława Kaczyńskiego w kolejnej kadencji nie zamierza wchodzić w sojusze z PL18 wspierającym Borowiaka. Kim jest kandydat PiS, który miałby zostać prezydentem Leszna? Mamy pewne przecieki, choć niepotwierdzone. 📢 Dziś Światowy Dzień Kota. Zobaczcie kocie piękności naszych Czytelników z Leszna i okolic na zdjęciach Dzień Kota obchodzony jest 17 lutego. W tym roku porośliśmy naszych Czytelników o nadsyłanie zdjęć swoich pupili. Odzew jest ogromny i postanowiliśmy pokazać te puszyste i miauczące piękności zbierając je w jednej galerii zdjęć. Za co kochamy koty?

📢 Ojcowie mogą spać na porodówce w szpitalu w Lesznie. Pacjentki chwalą nowy pomysł Nowość na leszczyńskiej porodówce. Od teraz na oddziale mocą nocować także ojcowie lub inne osoby towarzyszące. Warunkiem jest pobyt mam w salach jednoosobowych. Osoba towarzysząca ma możliwość nocowania na specjalnie przystosowanym rozkładanym fotelu.

Tygodniowa prasówka 18.02.2024: 11.02-17.02.2024 Leszno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek w Lasocicach. W zderzeniu dwóch samochodów ranna została jedna osoba Wypadek na drodze krajowej numer 12 w Lasocicach w powiecie leszczyńskim. W sobotę 17 lutego 2024 zderzyły się dwa samochody osobowe. W jednym z wraków został uwięziony kierowca. Ranny mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Droga była czasowo nieprzejezdna.

📢 Akcja Pączki do Rączki 2024 była tak hojna, że uda się pomóc jeszcze jednemu dziecku. ,,Jesteście wielcy'' mówią organizatorzy Ponad 148 tysięcy złotych zebrano w czasie tegorocznej edycji akcji Pączki do Rączki 2024. Cala pomoc zebrana w czasie akcji organizowanej w Tłusty Czwartek i podsumowanej właśnie teraz, zostanie przekazana dla Majki, Grzesia, Boryska i Bartusia. 📢 SKO zmiażdżyło decyzję wójta gminy Lipno. Chodzi o zakład w Targowisku, który miał miał przetwarzać wieprzowe jelita na heparynę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie uchyliło decyzję wydaną przez wójta gminy Lipno, bo była wydana z naruszeniem przepisów. Chodzi o decyzję gminy dotyczącą zakładu w Targowisku, który miał zająć się produkcją heparyny ze śluzu jelit wieprzowych. We wniosku o ustaleniu warunków zabudowy, który dostała gminy i na jego podstawie wydała decyzję, nie było nic o możliwym zakażeniu wód gruntowych, na co zwracały uwagę Wodociągi Leszczyńskie.

📢 Zmierzą i zważą. Sprawdź, kto zostanie wezwany na kwalifikację wojskową w 2024 roku Wojewoda ogłosił termin kwalifikacji wojskowej w Wielkopolsce. Pierwsi wezwani przed komisję stawili się 1 lutego 2024 roku. Nie dotyczy to jednak osób z Leszna i powiatu leszczyńskiego. Osoby z Leszna w budynku przy Opalińskich 1 stawią się od 4 marca, a z powiatu leszczyńskiego wezwani zostaną od 27 marca. Obowiązek stawienia się mają mężczyźni urodzeni w 2005 roku oraz mężczyźni z roczników 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Wezwania otrzymały także kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne w wojsku. 📢 Podtopienia w całym regionie leszczyńskim. Budowa obwodnicy DK12 koło Gostynia zamienia się w rzekę Plac budowy obwodnicy drogi krajowej numer 12 w Gostyniu zaczyna przypominać bardziej zbiornik retencyjny albo kanał rzeki. W kilku gminach podgostyńskich obowiązuje alert trzeciego stopnia w związku z podtopieniami.

📢 Rynek w Lesznie będzie rozkopany. Wiadomo kiedy ruszy remont Remont części zabytkowego leszczyńskiego rynku ma zacząć się dopiero po sezonie letnim 2024. Taką deklarację złożyły już oficjalnie władze Leszna. Chodzi o to, by nie utrudniać funkcjonowania gastronomii w sezonie. Wszystkie chodniki wokół rynku mają jesienią zostać zastąpione granitowymi płytami. 📢 Drogi w rejonie Leszna 20 lutego 2024 zablokuje znów rolniczy protest. Może potrwać ponad tydzień To będzie akcja w niespotykanej dotychczas skali – zapowiadają rolnicy, którzy od wtorku 20 lutego 2024 chcą blokować drogi w okolicach Leszna. Nieprzejezdny będzie węzeł S5 Leszno Zachód i DK12 przy nim i to z pewnością przez całą dobę. Protest może się przełożyć nawet do ponad tygodnia. 📢 Zaproszenie na debatę nie zostało przyjęte. Nie dojdzie do debaty kandydatów na wójta gminy Lipno, pomiędzy M. Wiśniewskim a Ł. Litką Wybory samorządowe już 7 kwietnia 2024 roku. Zanim wybierzemy radnych i włodarzy gmin i miast, wyborcy powinni sprawdzić czy proponowany przez kandydatów program wyborczy im odpowiada. Okazją do tego są debaty wyborcze. Z propozycją spotkania kandydatów na wójta gminy Lipno wyszedł Maciej Wiśniewski. Wicestarosta leszczyński zaprosił Łukasza Litkę, wójta gminy Lipno i kandydata w wyborach 2024 na debatę. Co odpisał zaproszony na rozmowę Ł. Litka?

📢 Będą naprawiać pękniętą drogę Osieczna – Goniembice. Na razie będzie objazd Od marca kierowców czeka objazd trasy Osieczna – Jeziorki. Na jednym z odcinków w pobliżu Osiecznej któtko po oddaniu drogi pękł i obsunął się asfalt. Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie zlecił projekt naprawy i chce jak najszybciej rozpocząć prace. Problemem jest niestabilny grunt.

📢 PS Plus Premium i Extra – luty 2024 r. to bombowe zestawienie. Na liście Assassin’s Creed, LEGO, kosmiczne przygody, kultowe jRPG i więcej Znakomita oferta Sony w ramach PS Plus Extra i Premium na luty zaskoczyła fanów i użytkowników. Wszystko przez mocne zestawienie gier tego miesiąca, w którym znalazły się takie serie, jak Assassin’s Creed, Tales of…, LEGO, Need For Speed, a do tego kosmiczna przygoda, powietrzne wyścigi i dwa tytuły rougelike, więc jest świetnie.

📢 Czy utrudnienia w związku z remontami ulic w centrum Leszna potrwają cały 2024 rok? To możliwe Do kiedy potrwają utrudnienia na Niepodległości? Czy równocześnie ruszy remont Królowej Jadwigi? Te pytania coraz częściej zadają kierowcy z Leszna. Okazuje się, że modernizacja Niepodległości ma potrwać nawet cztery miesiące i dopiero po niej ruszy remont Królowej Jadwigi, Wróblewskiego i Krótkiej. Ten potrwa znacznie dłużej niż prace na Niepodległości. Czeka nas więc rok objazdów w centrum Leszna i na to się trzeba przygootować planując jazdę po starówce. 📢 Projektanci już planują nową salę widowiskową dla 600 widzów po dawnej bibliotece w Lesznie. Co z parkingami? Nowoczesna sala po dawnej bibliotece w Lesznie przy Chrobrego dla 600 widzów – to pomysł prezydenta Leszna Łukasza Borowiaka na najbliższe lata. Miasto ma już projektantów, którzy do jesieni mają przedstawić swój pomysł. W projekcie nie ma jednak przewidzianego parkingu, co zdaniem prezydenta nie stanowi problemu.

📢 Rusza budowa nowej trasy rowerowej w powiecie leszczyńskim. Z Łoniewa dojedziemy do DK12 w Dobramyśli Ciąg pieszo-rowerowy połączy nowe rondo w Łoniewie ze ścieżką rowerową w stronę Garzyna w Dobramyśli. Właśnie ruszyła budowa prawie trzykilometrowego odcinka. Łącznie sieć tras rowerowych w powiecie leszczyńskim ma już długość ponad stu kilometrów.

📢 Pożar w jednym z domów na Zatorzu. Ogień zauważył przechodzień. Zaczęło się od kominka Pożar w domu jednorodzinnym na Zatorzu w Lesznie. W środę 14 lutego 2024 około godziny 18.00 strażaków powiadomiono o ogniu wydobywającym się z komina jednego z domów przy Okrzei. Na miejskie skierowano trzy zastępy strażackie w tym drabinę. Powodem pożaru prawdopodobnie był kominek. 📢 PL18 przedstawiło kandydatów i swoje ,,piętnaście konkretów'' na wybory 2024 w Lesznie. Padło dużo obietnic Ugrupowanie PL18 wspierające Łukasza Borowiaka w wyborach na prezydenta Leszna oficjalnie przedstawiło dziś swoich kandydatów do samorządu, a sam Borowiak promował ,,piętnaście konkretów'' na nową kadencję.

📢 Królewska pieczęć, zimowe pejzaże i Chanuka. Ferie 2024 w Muzeum Okręgowym w Lesznie Jak co roku, muzeum przygotowało atrakcje dla uczniów i uczennic spędzających ferie w Lesznie. W programie znalazły się zimowe pejzaże, historia pieczęci królewskiej oraz miszmasz królowej i króla. Wszystko to w budynku Muzeum Okręgowego przy ulicy Narutowicza w Lesznie. 📢 Pieniądze na Unię Leszno a może sala sportowa przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych? Ciekawa dyskusja wśród radnych Leszna Miejscy radni zajęli się podziałem pieniędzy przekazywanych z samorządowej kasy na kluby sportowe. „Środki, które co roku przeznaczamy na Fogo Unię Leszno są zbyt wysokie. W zadaniach samorządu nie ma obowiązku utrzymywania żużla" mówiła radna Aleksandra Petrus-Schmidt podczas sesji Rady Miejskiej w Lesznie. Radna zaproponowała, aby miliony złotych, które przekazywane są Fogo Unii Leszno wydać na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych. Przy dawnej „kolejówce", która w 2023 obchodziła jubileusz 60-lecia nadal nie ma sali gimnastycznej.

