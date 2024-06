Część Leszna znów nie będzie miała ciepłej wody. To ostatni raz – zapewnia MPEC

Letnie wyłączenia ciepłej wody w Lesznie są powodem irytacji mieszkańców miasta. Do naszej redakcji wpływało wiele wiadomości z pytaniami, jak to możliwe, że inne większe i mniejsze miasta w Polsce, które też mają miejskie ciepłownie, nie robią takich ,,przerw konserwacyjnych'', a w Lesznie to już wieloletnia ,,tradycja''.