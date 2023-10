Prasówka 15.10.2023 z całego tygodnia w Lesznie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Nie milkną echa po gali PGE Ekstraligi. Wszystko za sprawą kontrowersyjnego skeczu podczas wydarzenia. Zabrał głos również prezydent Leszna, który w mediach społecznościowych napisał list otwarty do władz Ekstraligi. Łukasz Borowiak kibolską przyśpiewkę, która brzmi „Unia Leszno to nie jest polski klub” uważa za „wyjątkowo szowinistyczną i wredną. Wprost kojarzącą się z najmroczniejszymi momentami w historii Europy”.

Płyty kamienne zamiast betonowej kostki pojawią się na chodniku wokół rynku w Lesznie. Inwestycja rozpocznie się w 2024 roku i chociaż po zakończeniu, nie będzie magnesem przyciągającym spacerowiczów, to znane mieszkańcom Leszna „szlifowanie bruku" nabierze nowego znaczenia.

Złodzieje włamali się do jednego z domów jednorodzinnego w Kościanie. Ich łupem padła biżuteria, pieniądze oraz luksusowe porsche o łącznej wartości 547 000 złotych. Trzech mężczyzn usłyszało już zarzuty kradzieży z włamaniem. Grozi im do 10 lat więzienia.

Tylko 48 godzin wisiał na lampach plakaty wyborcze kandydatów do parlamentu z wystawionych przez Bezpartyjnych Samorządowców. Chodzi o dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Sławomira Kryjoma i dyrektorkę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie kierowanego przez Donatę Majchrzak-Popławską.

Po półrocznym funkcjonowaniu z Rynku w Lesznie powoli znikają ogródki wiedeńskie. Gastronomowie zwijają sezonowe biznesy po całkiem niezłym sezonie 2023. Zgodnie z umową ten typ działalności można prowadzić do końca listopada, ale nie wiadomo czy dotrwają do tego czasu, głównie z powodu pogody.

W czwartek - 12 października 2023 roku kierowca nie ustąpił pierwszeństwa chłopcu, który w wyznaczonym do tego miejscu przejeżdżał rowerem na druga stronę ulicy Unii Europejskiej. Chłopiec nie odniósł większych obrażeń, a kierowcę ukarano mandatem karnym.

Do końca października ma zostać naprawiona uszkodzona część ścieżki pieszo – rowerowej łączącej Osieczną z Goniembicami. Zniszczony odcinek będzie rozebrany i wykonany w innej technologii. Otwarcie drogi zaplanowano na początek listopada.

Serca telewidzów jesienią 2023 roku zdobył nowy program z rolnikami w rolach głównych. Super Rolnicy to produkcja telewizji TTV, w której rywalizację zaczynało 6 drużyn, w finale spotkają się dwie z nich. Kim są Młode Byki, Unia Szwagrów, Para z Hektara, Traktor Fighters, Władcy Oringów i Agro Bracia?

Całkowitego zakazu wykorzystywania służb mundurowych do celów promocji politycznej chce Lewica – zapewnia poseł Wiesław Szczepański. Jego zdaniem w tej kampanii wyborczej dochodziło do wykorzystywania mundurowych do promocji polityków. Szczepański wskazuje tu na strażaków i kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Mówił o tym w czasie czwartkowej konferencji prasowej podsumowującej kampanię Lewicy.