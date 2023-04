Prasówka 9.04.2023 z całego tygodnia w Lesznie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W sobotę 8 kwietnia 2023 doszło do wypadku na drodze ekspresowej S5 na pasie prowadzącym od Poznania w kierunku Wrocławia. Na granicy powiatów leszczyńskiego i kościańskiego - pomiędzy znazdem na Lipno i Śmigiel, doszło do zderzenia dwóch pojazdów: osobówki i samochodu dostawczego.

Skuteczność miejskiego systemu kamer w Lesznie potwierdza się właśnie w takich przypadkach. Strażnicy miejscy z Leszna złapali złodzieja, który okradł mieszkańca Leszna kilka dni wcześniej na Alei Słowackiego. Czeka go sprawa sądowa.

Wielkanoc 2023 nadchodzi szybkim krokami. Już w niedzielę - 9 kwietnia Wielka Niedziela. Chociaż czasu nie zostało wiele, to warto wybrać się na targowisko na Nowym Rynku i kupić świąteczne ozdoby. Jest w czym wybierać: palmy, bukszpan czy stroiki są do kupienia dosłownie za kilka lub kilkanaście złotych.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Lesznie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pożar siłowni Dragon w Lesznie. Ogień pojawił się w saunie i przeniósł na budynek. Z obiektu musieli ewakuować się ćwiczący. Do akcji gaśniczej wysłano jednostki z Leszna i wielu okolicznych OSP. - Trwa szacowanie strat, ale już wiemy, że będą wysokie - mówi Sebastian Kozłowski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Wypadek na drodze wojewódzkiej 323 na wysokości wsi Laskowa i Radosław. W czwartek 6 kwietnia 2023 doszło tam do zderzenie trzech samochodów osobowych. Jeden z kierowców wymagał pomocy medycznej.

Leszczyński Rynek powoli przygotowuje się do sezonu letniego. Trwa montaż ogródków wiedeńskich wokół ratusza. W tym roku może ich być kilkanaście i z pewnością pojawią się nowe. Restauratorzy mogą prowadzić tam działalność do późnej jesieni.

Czekamy na raport o stanie skateplazy w Lesznie i rozpoczniemy konieczne remonty – zapewnia Sławomir Kryjom, dyrektor MOSIR w Lesznie. Już wiadomo jednak, że może to być kosztowna inwestycja, bo konstrukcja obiektu na Zatorzu to połączenie betonu i stali.

Specjalna wielkanocna niespodzianka dla dzieci z oddziału pediatrycznego szpitala w Lesznie. Do najmłodszych chorych pacjentów przyszedł dziś zajączek z prezentami. Wśród nich były najnowsze tomiki leszczyńskiej poetki Joanny Pierzchały - Musielak, która sama także wręczała je najmłodszym.

Na zaproszenie posła Grzegorza Rusieckiego w Lesznie gościł Maciej Lasek. Lasek od 2019 roku jest posłem Koalicji Obywatelskiej, a wcześniej był przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Zapytaliśmy, co sądzi o przejęciu przez samorząd lotniska? Zdaniem Laska przejęcie przez samorząd lotniska w 2018 roku było "świetnym pomysłem porządkującym to, co było wcześniej" a "lotnisko jest skarbem mieszkańców Leszna".