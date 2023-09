Prasówka z sierpnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Blisko 900 drzew zostanie zasadzonych przy przebudowanej drodze Osieczna - Goniembice w powiecie leszczyńskim. Są to nasadzenia kompensacyjne po wycince drzew, która miała miejsce miejsce przed rozpoczęciem robót drogowych. Zgodnie z umową pomiędzy inwestorem, a firmą Colas Polska, która przebudowała drogę, roboty mają zakończyć się do 26 września 2023 roku.

Koncert Elektrycznych Gitar i Wojciecha Cugowskiego miał być deserem podczas 35. Dni Osiecznej. Już po rozpoczęciu występów kapeli Kuby Sienkiewicza impreza stanęła pod znakiem zapytania. Okazało się, że zawiódł agregat prądotwórczy. Problem udało się opanować i publiczność mogła bawić się przy muzyce rockowych zespołów. Wszystko to działo się w sobotę - 26 sierpnia 2023 roku w pierwszym dniu święta Osiecznej. Zaplanowane wydarzenia miały miejsce na plaży głównej Jeziora Łoniewskiego.

Nad ranem po ciężkiej walce z nowotworem zmarł 19 - letni Matusz Matuszak. Chłopak był uczniem technikum w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie. W 2022 roku zdiagnozowano u niego mięsaka Ewinga. To podstępny i agresywny rodzaj nowotworu.

Rusza remont ulicy Dożynkowej na odcinku od ronda na Lipowej do przejazdu kolejowego. Wykonawca prac właśnie poinformował, że 29 sierpnia 2023 zamknie odcinek drogi całkowicie. Aby dojechać do przejazdu, będzie trzeba jechać Kanałową albo dziurawym gruntowym odcinkiem Tamy Kolejowej.

Kryminalni z Leszna w czwartek 24 sierpnia 2023 roku zatrzymali sprawcę ataku siekierą w Lesznie. 32-latek z powiatu górowskiego ukrywał się na letnisku w powiecie wolsztyńskim. Czeka w celi na przesłuchania i prawdopodobnie śledczy skierują do sądu wniosek aresztowy.

Oryginalny pomysł na połączenie sił mieli dwaj radni i mieszkańcy powiatu leszczyńskiego. Remigiusz Leciejewski i Mikołaj Kostaniak zaprosili posłów ziemi leszczyńskiej na wspólny przejazd wzdłuż drogi krajowej 12 z Leszna w stronę Lasocic. Od lat mieszkańcy czekają tam na budowę ścieżki rowerowej. Parlamentarzyści zaproszenie przyjęli i choć przejazdu nie było, to będzie wspólne stanowisko,a pierwszym krokiem ma być pismo do zarządcy drogi z prośbą o spotkanie w Lesznie.

Na 100 ofert pracy aktualnie oferowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ponad 20 to oferty zatrudnienia dla nauczycieli , przedszkolanek i psychologów w placówkach edukacyjnych. To pokazuje skalę braków kadrowych w placówkach, choć są i takie, w których kadra jest stabilna. Zobaczie, gdzie szukają do pracy w edukacji w Lesznie i okolicach i jakie wynagrodzenia czekają tam na nauczycieli.