Tygodniowy przegląd prasy 4.02.2024: Leszno, 28.01-3.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Leszna

Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam!

45-letnia kobieta z gminy Włoszakowice została schwytana po tym, jak płaciła w sklepach w Śmiglu znalezioną kartą do bankomatu. Teraz za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem. Kobiecie grozi nawet do 10 lat więzienia.

Wyłączona z ruchu ,,wyspa'' na środku skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Westerplatte ma w końcu zniknąć. Kierowcy żartowali, że to może wcale nie awaria, a próba stworzenia nowego ronda w tym miejscu. To jednak ostatnie dni utrudnień.

W najbliższą niedzielę 4 lutego 2023 w Osiecznej na plaży główne odbędzie się charytatywne morsowanie połączone ze zbiórką pieniedzy na leczenie i rehabilitację małego Borysa Kozaka. Chłopiec cierpi na encefalopatię niedotlenieniowo-niedokrwienną, spastyczność czterokończynową, mózgowe porażenie dziecięce, padaczkę i opóźnienie rozwoju.

W najbliższą środę - 31 stycznia 2023 roku Dyskusyjny Klub Książki wróci do Biblioteki Ratuszowa. Spotkanie rozpocznie się o 16.30, a tematem będzie bestseller Jakuba Małeckiego ,,Święto ognia’’.

Aż dziesięć firm zgłosiło do przetargu organizowanego przez urząd w Lesznie na budowę ścieżki i oświetlenia nad zbiornikiem w Zaborowie. Niestety ani jedna ze złożonych ofert nie jest nawet zbliżona do pieniędzy jakie na ten cel zaplanowało miasto. Najdroższe przekraczają budżet dwukrotnie. Co to oznacza dla planowanej inwestycji?