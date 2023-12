Prasówka 3.12.2023 z całego tygodnia w Lesznie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Po ciemku, w śniegu, z czołówkami – w takich warunkach do biegów na kilku dystansach stanęli w tym roku uczestnicy IV Charytatywnego Tripu Nocnego 2023 organizowanego przez Przyjacielską Grupę Biegowa ,,Leśne Dziki''. Całe to ekstremalne wydarzenie odbyło się w szczytnym celu. Zbierano pieniądze na leczenie i rehabilitację Dobrochny Dudziak i Mikołaja Leśniewicza.

Ile zarabiają mieszkańcy Leszna i okolic u schyłku 2023 roku? Sprawdziliśmy jak kształtują się zarobki w Lesznie przyglądając się pensjom takich profesji jak nauczyciel, policjant, żołnierz, grafik komputerowy. Wiemy też ile zarabia prezydent Leszna i członkowie rad nadzorczych. Zobacz leszczyńską listę płac na koniec 2023 roku.

Wypadek na trasie Osieczna – Wojnowice. 1 grudnia 2023 po południu samochód osobowy wpadł do rowu. Autem kierowała 18-letnia mieszkanka powiatu kościańskiego, ale to nie ona była winna temu co zaszło na drodze.

Kilkaset osób wzięło udział w dorocznym ubieraniu miejskiej choinki przy lodowisku. To już po raz dziewięty mieszkańcy Leszna wzięli udział w takim otwarciu okresu świątecznego w Lesznie. Zdaniem władze Leszna wspólne zdobienie świątecznego drzewka przyjęło się w Lesznie doskonale.