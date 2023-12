Grudzień 2023 w Lesznie: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Leszna najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, co udało nam się znaleźć! [1.12.2023 r.]”?

Przegląd listopada 2023 w Lesznie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, co udało nam się znaleźć! [1.12.2023 r.] Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień. Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 Wypadek w Krzemieniewie w powiecie leszczyńskim. Tir staranował osobówkę po tym jak w aucie pękła opona Wypadek dwóch samochodów na drodze krajowej w Krzemieniewie. W czwartek 30 listopada 2023 rano doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z tirem. Wypadek miał miejsce na DK12 w Krzenieniewie na wysokości zajazdu Dobrodziej. Warunki drogowe w całym regionie po opadach śniegu są trudne.

📢 Okazała willa w Lesznie do kupienia. Kamienica przy Przemysłowej kiedyś była szczytem nowoczesności Pochodzący z początku. XX wieku budynek wili na rogu Marcinkowskiego i Przemysłowej w Lesznie nie może znaleźć nowego właściciela. Przez lata mieścił się tu urząd i siedziba straży miejskiej. Kamienica jest wpisana do rejestru zabytków i to może odstraszać potencjalnych kupców. Kolejne podejście do sprzedaży już w styczniu 2024. Ile trzeba zapłacić za zbytkową willę w centrum Leszna?

Prasówka grudzień Leszno: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Leszna. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Co z bezpieczeństwem maluchów? Pustostan przy budowanym przedszkolu w Wilkowicach W samym centrum Wilkowic stoi duży opuszczony budynek. Pustostan jest ulubionym miejscem spotkań osób szukających wrażeń. Wybite szyby i graffiti na ścianach nie robią dobrego wrażenia. Mieszkańcy Wilkowic zwracają uwagę na budowane przedszkole, które będzie graniczyło z opuszczonym budynkiem.

📢 Sąsiedzi Leszna będą mieli obwodnice. Z nowych dróg w Gostyniu i Górze skorzystają wszyscy kierowcy Dwa miasta sąsiadujące z Lesznem, które od lat nie miały obwodnic, a ruch tranzytory odbywał się przez centra, już cieszą się z budowy nowych dróg. Góra i Gostyń są w trakcie realizacji obwodnic. W jednym przypadku otwarcie spodziewane jest dosłownie za kilka dni, w kolejne z dróg będą gotowe w 2024i 2025 roku. 📢 Nowa świąteczna atrakcja na leszczyńskim Rynku. Wkrótce ruszy karuzela Trwa montaż karuzeli na leszczyńskim Rynku. Atrakcja ma działać przez cały grudzień i zgodnie z umową zniknie z placu przed ratuszem 7 stycznia 2024. To kolejna tego typu atrakcja w samym sercu Leszna. Wiosną sporym zainteresowaniem cieszył się ,,diabelski młyn''. 📢 Miejsca pełne niespodzianek. Nie wszystkie pamiątki po kolejarskim Lesznie są w idealnym stanie W sobotę - 25 listopada 2023 obchodzono Dzień Kolejarza. Do niedawna granatowy kolejarski mundur był powodem do dumy i nosiły go całe kolejarskie rodziny. Wszystko zaczęło się ponad 150 lat temu, gdy na dworzec kolejowy w Lesznie od strony Rawicza wjechała lokomotywa parowa. Przyjazd parowozu fetowało całe miasto. Kolej w Lesznie wyhamowała pod koniec 20 wieku. Ogromne państwowe przedsiębiorstwo musiało dopasować się do gospodarki rynkowej. Kolejarze z części terenu należącego do PKP wyprowadzili się, a po latach można tam znaleźć skarby, które są łakomym kąskiem dla wyposażonych w aparat fotograficzny eksploratorów.

📢 Czy w Lesznie wybudują nowe centrum handlowe? To kolejny pomysł na biznes tajemniczego właściciela sieci Dino Czy w Lesznie powstanie Zielony Rynek? To nieduże parki handlowe, za którymi stoi miliarder Tomasz Biernacki, właściciel sieci sklepów Dino i zakładów mięsnych Agro-Rydzyna. W pobliżu Leszna, Zielone Rynki możemy znaleźć w Rawiczu, Pępowie czy Sławie.

📢 Zatrzymanie cmentarnej hieny. Kradł cenne wazony i sprzedawał w punktach złomu Współpraca policjantów z kilku wydziałów oraz ich wnikliwa praca doprowadziła do zatrzymania mężczyzny kradnącego mosiężne wazony z cmentarnych nagrobków. Mógł mieć związek z ponad setką kradzieży w regionie leszczyńskim. Mowa o 36-letnim mieszkańcu województwa lubuskiego. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia 📢 Karma wraca! Zapraszamy do udziału w akcji pomocy bezdomnym zwierzakom w Lesznie „Karma wraca!" W sobotę, 9 grudnia rozdamy w Lesznie 200 świątecznych drzewek. Od godz. 11.00 do 16.00 będziemy na Was czekali na placu przed Galerią Leszno mieszczącą się przy Alei Konstytucji 3 Maja 12 w Lesznie.

📢 Pożar w stajniach w Jeziorkach niedaleko Leszna. W budynkach były konie Kilka zastępów straży pożarnej brało udział w gaszeniu pożaru na terenie dworku w Jeziorkach w powiecie leszczyńskkim. Ogień pojawił się w stajniach. Ewakuowano wszystkie konie znajdujące się w budynkach. Nie ucierpiało żadne zwierzę ani nikt z pracowników stajni. 📢 Świąteczne atrakcje w Lesznie 2023. Jarmarki bożonarodzeniowe, koncerty i nie tylko - gdzie i kiedy? Oto szczegóły Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Już w kolejny weekend w regionie wystartują pierwsze jarmarki bożonarodzeniowe oraz inne świąteczne imprezy. Zastanawiacie się, gdzie się wybrać? Przygotowaliśmy dla Was przegląd wybranych imprez z bożonarodzeniowych akcentem. Będzie coś dla ducha i coś dla ciała. Jedno jest pewne: będzie działo się naprawdę sporo. Szczegóły - w naszej fotogalerii.

📢 Pary obchodziły piękne jubileusze 50-lecia małżeństwa. Gratulujemy ZDJĘCIA W gminie Wijewo odbyła się niecodzienna uroczystość. Kilka par świętowało 50-lecie małżeństwa. Kto otrzymał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie?

📢 Zmarł w szpitalu. Nie żyje 10 letni chłopiec poszkodowany w wypadku na drodze z Nowej Wsi do Pawłowic W szpitalu zmarł 10-letni chłopiec, który w sobotę - 25 listopada 2023 roku został poszkodowany w wypadku na drodze pomiędzy Nową Wsią a Pawłowicami. Chłopiec z bratem i tatą jechali oplem, który zderzył się czołowo z jadącym z przeciwka audi. Komenda Miejska Policji w Lesznie prosi świadków wypadku o kontakt. 📢 Było kolorowo i z przytupem. 35 lat Zespołu Tańca Ludowego „Moraczewo" W 2023 roku przypada 35-lecie zespołu Tańca Ludowego „Moraczewo". Zespół powołano w listopadzie 1988 roku z inicjatywy Kazimiery Różyńskiej, mieszkanki wsi Moraczewo w gminie Rydzyna. A w sobotę - 25 listopada 2023 r. w auli Akademii Nauk Stosowanych w Lesznie zespół świętował swój jubileusz.

📢 Czołowe zderzenie na drodze do Pawłowic. Podróżujący trafili do szpitala w Lesznie i Gostyniu W sobotę - 25 listopada 2023 roku około 16.00 na drodze do Pawłowic w powiecie leszczyńskim doszło do czołowego zderzenia audi i opla. Kierowców obu auto i dwoje dzieci przetransportowano do szpitala w Lesznie i Gostyniu. Na miejscu wypadku pracują służby. 📢 Właśnie ogłoszono, kto zmodernizuje pływalnię Akwawit. To był duma Leszna w latach 90 zobacz jak wyglądało miasto Urząd Miasta Leszna właśnie poinformował o wyborze przedsiębiorstwa, które zmodernizuje pływalnię Akwawit. To był duma Leszna w latach 90. W naszej galerii zdjęć prezentujemy wybrane ulice Leszna, gdy miasto było jeszcze stolicą województwa. Prezentowane zdjęcia pochodzą ze zbiorów Mariana Poprawskiego, wieloletniego szefa służb drogowych w Lesznie.

📢 Inwestycja za ponad 90 milionów. MPEC w Lesznie szykuje się do dużej inwestycji Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lesznie szykuje się do inwestycji za ponad 90 000 000 złotych. Przedsiębiorstwo wybuduje piec do spalania zrębków drewna. Inwestycja będzie dofinansowana

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przy nowym piecu wybudowany zostanie naziemny zbiornik wodny.

📢 Pijany kierowca jechał slalomem demolując znaki drogowe. Wszystko to, działo się na drodze z Leszna do Wschowy Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał kierowca BMW X5 jadący krajową „dwunastką" jechał z Leszna do Wschowy. Pijanego 35 - letniego mieszkańca województwa łódzkiego zarejestrował kierowca jadącym za nim. W momencie, kiedy kierowca BMW po uszkodzeniu znaków drogowych zatrzymał się, mężczyzna podbiegł do jego auta, zabrał mu kluczyki i wezwał patrol policji. Zdarzenie miało miejsce w czwartek - 23 listopada 2023 roku. 📢 Złote Gody małżeństw w gminie Osieczna. Pół wieku temu ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość Złote Gody to jubileusz wyjątkowy i szczególnie obchodzony, tak było i tym razem w gminie Osieczna. Medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy, małżeństwom, które pół wieku temu ślubowały sobie miłość, wierność i uczciwość, wręczył Stanisław Glapiak, burmistrz gminy Osieczna.

