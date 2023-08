Prasówka z lipca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przegląd lipca 2023 w Lesznie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega o produktach sprzedawanych w sklepach, które musiały zostać wycofane ze sprzedaży. Jeżeli znajdziemy je na półce, nie kupujmy ich! Spożycie lub użytkowanie artykułów wycofanych przez GIS może poważnie zaszkodzić zdrowiu. Co w ostatnim czasie musiało zostać usunięte ze znanych nam sklepów? Przedstawiamy aktualna listę.

Mija dokładnie 16 lat od wybuchu pożaru w dyskotece Heaven w Lesznie. Doszło do tego ostatniego dnia lipca 2007 roku. W nocy wewnątrz klubu wybuchł pożar, który zniszczył całe wnętrze. Podejrzewano podpalenie, ale sprawy nie wyjaśniono do dziś, a śledztwo umorzono. Klub działa w Lesznie do dziś.